« The Powerpuff Girls »: date de sortie, histoire, acteurs, personnages et tout sur l’action en direct

À la mi-2020, des rumeurs ont émergé d’une action en direct «The Powerpuff Girls» («Powerpuff Girls» dans sa langue d’origine), série Cartoon Network qui a été diffusé entre 1998 et 2005, et en mars 2021, The CW que Chloe Bennet, Dove Cameron et Yana Perrault seront les protagonistes de la nouvelle série.

La nouvelle fiction mettra en vedette des personnages créés par Craig McCracken, tandis que Heather Regnier et Diablo Cody écriront le scénario, Greg Berlanti, Sarah Schechter et David Madden seront les producteurs exécutifs et Maggie Kiley dirigera le pilote.

Dans la nouvelle version de « Les Powerpuff Girls« , Connu comme »Les super poussins«En Espagne, les criminels ne seront plus le principal problème des héroïnes mais plutôt le stade de l’âge adulte.

Dove Cameron, connue pour avoir joué dans le film Disney « Descendants », jouera Bubble dans « The Powerpuff Girls » (Photo: AFP)

HISTOIRE DE « LES FILLES SUPER PUISSANTES »

La série de Le CW Il se déroulera 20 ans après sa création en 1998 et racontera les aventures des célèbres héroïnes maintenant qu’elles ont environ 25 ans.

Selon le synopsis officiel, «Bonbon, Bubble et Acorn étaient les meilleurs super-héros féminins d’Amérique. Maintenant, ce sont des vingt-cinq ans désillusionnés qui ne veulent pas avoir perdu leur crime d’enfance. Quand le monde a plus que jamais besoin de vous, accepterez-vous de vous rencontrer? «

À quoi ressembleront les nouvelles Powerpuff Girls? (Photo: Cartoon Network)

BANDE-ANNONCE DU LIVE-ACTION DE « THE SUPER POWERFUL GIRLS »

L’action en direct de « Les Powerpuff Girls»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LES FILLES SUPER PUISSANTES »

Pour le moment, on sait que Chloe Bennet, Dove Cameron et Yana Perrault seront les protagonistes du live-action de « Les Powerpuff Girls».

Chloe Bennet est Bombón / Blossom, qui «était une fille courageuse, consciencieuse, Little-Miss-Perfect qui a plusieurs diplômes d’études supérieures. Mais en tant qu’adulte, son traumatisme de super-héros d’enfance réprimé l’a laissée anxieuse et solitaire, et son objectif est de redevenir un leader, cette fois à ses propres conditions. «

Dove Cameron est Bubbles / Bubbles, dont «la gentillesse de fille a gagné le cœur de l’Amérique quand elle était enfant. Elle brille toujours à l’âge adulte, mais son extérieur charmant cache une dureté et un esprit inattendus. Au départ, elle est plus intéressée à retrouver sa renommée qu’à sauver le monde, mais cela pourrait nous surprendre, nous et elle-même. «

Yana Perrault est Acorn / Buttercup, qui était «le rebelle dur à cuire des Powerpuff Girls à leur apogée. Plus sensible que son extérieur dur ne le suggère, Buttercup a passé son âge adulte à essayer de se débarrasser de son identité Power Girl et de vivre une vie anonyme. «

« The Powerpuff Girls » sera de retour en tant que série d’action en direct avec Chloe Bennet, Dove Cameron et Yana Perrault. (Photos: Cartoon Network / AFP.

QUAND « THE POWERFUL GIRLS » SORTIRERA-T-IL?

L’action en direct de « Les Powerpuff Girls« N’a pas encore de date de sortie en Le CW, mais tout dépendra du début du tournage. Je suis probablement arrivé fin 2022 ou 2023.