Le casting original de Willy Wonka partage ses réflexions sur la nouvelle préquelle

Bien qu’il y ait beaucoup de gens qui contestent le flux constant de remakes, de redémarrages et de réimagination de films bien-aimés, il semble que lorsqu’il s’agit de la distribution de Willy Wonka et la chocolaterie, ils ne peuvent pas attendre plus d’interprétations du personnage décalé de Roald Dahl. S’adressant à People Magazine dans le cadre du 50e anniversaire du film, les acteurs Peter Ostrum, Julie Dawn Cole, Paris Themmen et Michael Bollner, qui sont apparus dans l’ordre comme Charlie Bucket, Veruca Salt, Mike Teevee et Augustus Gloop dans le film, ont partagé leurs opinions sur le remake de Johnny Depp et le nouveau Wonka préquelle.

Alors que Charlie et la chocolaterie de 2005 ont reçu des critiques mitigées lors de sa sortie, Ostrum, qui a maintenant 63 ans, regarde la collaboration Johnny Depp et Tim Burton sous un angle souvent manqué par de nombreux prompts à rejeter ce qu’un remake peut faire pour une version originale de un film. « La version de Johnny Depp a en quelque sorte aidé notre film. Les parents ont vu ce film avec leurs enfants et leurs enfants n’avaient jamais vu l’original et la réaction des parents a été: » C’était bien, mais vous devez voir l’original. » Il a introduit une toute nouvelle génération – un tout nouveau public pour le film original. »

La réaction générale de toute nouvelle d’un remake est « oh pas encore », mais lorsqu’une nouvelle itération d’un film très apprécié n’atteint pas la cible, cela peut assez facilement provoquer un regain d’intérêt pour l’original, principalement de la part de ceux qui cherchent à essuyer leur esprit de l’abomination moderne se faisant passer pour un classique. Tandis que Willy Wonka et la chocolaterie a été détesté et désavoué par l’auteur Dahl, il est de loin préféré par les fans au remake de 2005. Avec Wonka prêt à apporter une toute nouvelle histoire au monde, il semble que l’expansion de l’univers ne soit pas du tout une chose à laquelle les stars de l’original s’opposent.

« Comme Julie aime à le dire, ‘Il y a de la place pour nous tous. Nous pouvons tous bien jouer ensemble dans le bac à sable' », a poursuivi Ostrum. « Et la préquelle jettera plus de lumière sur le début de Wonka. Mais encore une fois, il y a eu tellement de versions différentes de Willy Wonka, que ce soit à Broadway, à l’opéra, un flipper … vous ne pouvez pas tuer l’histoire de Willy Wonka. Donc tout C’est une belle histoire. Et les gens apprécient les différentes versions qu’ils regardent ; c’est amusant à regarder. Donc je pense que nous attendons tous avec impatience la préquelle.

Il a été annoncé en mai que Timothée Chalamet chanterait et danserait sur les écrans en tant que confiseur fou, dans un film de Warner Bros. et The Roald Dahl Story Company, qui prendrait le personnage de Dahl et nous montrerait quelles aventures se sont produites lui avant d’ouvrir l’usine la plus célèbre au monde de bonbons bizarres et parfois mortels. Le film est peut-être la troisième fois de Wonka sur grand écran, mais ce sera la première fois qu’il ne jouera pas le rôle du mentor potentiel de Charlie Bucket. Comme il n’y a jamais eu d’histoire racontée sur l’histoire de Wonka, il y a beaucoup de gens enthousiasmés par le nouveau film et par le type de nouvelle lumière qu’il peut apporter sur l’un des personnages littéraires les plus excentriques jamais créés.

Sujets : Willy Wonka, Willy Wonka Prequel