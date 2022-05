Jacob Elordi aura son premier rôle principal au cinéma

Hollywood

l’acteur de euphorie a été confirmé dans le cadre d’un film qui aura Rosamund Pike et Barry Keoghan parmi les principales figures de son casting.

© GettyJacob Elordi.

Depuis qu’il est devenu célèbre de la main de euphorie Quoi Nate Jacobs, Jacob Elordi il est devenu une étoile montante qui semble n’avoir aucun plafond. La série produite par HBO et mettant en vedette Zendaya Il a également servi à rendre plus pertinents les projets de cet acteur, et parmi ces fictions la trilogie de films de la cabine des baisersqui a dirigé avec Joey King.

À présent, Élordi aura son prochain grand défi dans ce qui sera son premier grand rôle au cinéma. Bien qu’il ait fait d’autres films et son récent passage dans Eaux profondesoù il a joué avec Ana de Armas et Ben Affleck, son prochain long métrage sera encore plus important car il l’aura dans un rôle plus important. La nouvelle a été confirmée par date limiteoù les détails du projet initialement confirmé hier ont été donnés.

Selon les médias cités, Élordi sera l’une des étoiles Saltburnle prochain film fenouil émeraude. sera au casting Barry Keoghanqui a récemment été mentionné dans le pour son rôle de le Joker dans homme chauve-souris depuis Matt Reeveset aussi Brochet de Rosamund (fille disparue), qui a été la première actrice à être confirmée dans le casting de cette production.

Saltburn le tournage débutera à l’été de l’hémisphère nord et n’a toujours pas de date de sortie confirmée. Jusqu’à présent, il y a très peu d’informations sur le film, mais on dit que ce sera une histoire centrée sur une famille aristocratique du Royaume-Uni de grand poids. Même si cela n’a pas été officialisé, Saltburn pourrait faire référence à la ville côtière qui reste dans le North Yorkshire, en Angleterre. Le film sera commercialisé à Cannes avec l’idée de trouver un studio pour sa distribution.

+Qui est Emeraude Fennell

Connue principalement pour son travail en tant que Camille Parker Bowles dans le drame sur la couronne britannique produit par Netflix, La Couronne, fenouil émeraude est un cinéaste né à Londres il y a 36 ans. En 2020, elle a fait sa grande apparition dans l’industrie avec son premier film en tant que réalisatrice, Jeune femme prometteuse (que vous pouvez voir dans hbo max). Protagonisée par Carey Mulligancette fiction lui vaut trois nominations pour oscar: Meilleur Film, Meilleure Réalisation et Meilleur Scénario Original, dont il remporte la statuette grâce à son scénario.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂