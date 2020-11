Les meilleures offres Black Friday sur les télescopes et jumelles Sky-Watcher

Fondée en 1999, Sky-Watcher est une marque de télescopes leader du marché aux côtés de Celestron, Orion, Meade Instruments et Vixen. Fier d’être l’un des plus grands fabricants de télescopes au monde, Sky-Watcher a introduit une large gamme d’instruments pour tous les budgets et tous les niveaux d’observation du ciel – que vous soyez un observateur débutant, intermédiaire ou avancé.

Pour vous aider dans votre recherche de votre prochain télescope, nous avons rassemblé les meilleurs prix de télescope Sky-Watcher des meilleurs détaillants en ligne afin de vous garantir les meilleures offres sur des optiques de haute qualité.

Si vous souhaitez acheter un télescope mais que vous ne savez pas quel type choisir, consultez notre guide pour trouver celui qui vous convient. Si vous n’êtes pas sûr d’investir dans un télescope et que vous préférez une introduction au ciel nocturne avant de vous lancer, consultez également notre meilleur guide de jumelles.

Si vous savez quel type de télescope vous convient le mieux et que vous recherchez les meilleures offres en ce moment, lisez la suite pour notre plus recommandé. Que vous ayez un budget faible, moyen ou élevé, Sky-Watcher a le télescope qui vous convient.

Quel télescope Sky-Watcher devriez-vous acheter?

Cela dépend de votre niveau d’expérience d’observation du ciel et de votre budget: deux choses importantes à prendre en compte avant de commencer votre recherche. Quels que soient ceux-ci, Sky-Watcher propose un large choix.

Les débutants sont invités à opter pour un télescope portable facile à assembler à un prix de lancement inférieur ou d’environ 100 €, comme le réfracteur Sky-Watcher Mercury 607 ou le réflecteur Sky-Watcher Astrolux 76, tandis que les astronomes expérimentés sont bien placés pour faire un investissement sérieux. Si vous êtes dans cette dernière position, nous vous recommandons le Sky-Watcher Skyliner-250PX ou le Sky-Watcher Skyliner-200P, en fonction de votre budget.

Si le télescope n’est pas pour votre usage et que vos enfants vous ont mis sur écoute pour un, alors le Sky-Watcher Heritage 76 et le Sky-Watcher Infinity 76P sont les choix parfaits car ils nécessitent très peu d’entretien, sont faciles à utiliser et sont petits assez pour ranger dans une armoire. De plus, leur construction robuste respire la qualité d’une construction de base, offrant des années d’utilisation et pour très peu d’investissement – une excellente combinaison pour les parents, qui soupçonnent que l’observation du ciel pourrait être une phase passagère.

Les modèles de télescope Sky-Watcher que nous avons présentés jusqu’à présent sont parfaits pour les vues du système solaire, les cibles notables étant les cratères et les mers de la lune et les vues petites mais lumineuses de Jupiter et de Saturne. Ils fourniront également de bonnes observations d’objets brillants du ciel profond tels que la nébuleuse d’Orion dans la constellation d’Orion (le chasseur) et l’étonnant amas d’étoiles des Pléiades dans le Taureau (le taureau).

Ceux qui souhaitent une amélioration substantielle de la qualité et des vues plus rapprochées des cibles devront envisager d’augmenter leur budget pour une lentille ou une ouverture plus grande – c’est la capacité de « collecte de lumière » d’un télescope. Pour des vues agrandies des planètes, des galaxies et les nébuleuses, les Sky-Watcher Skyhawk-114, Sky-Watcher Explorer-200P et Sky-Watcher Skyliner-400P FlexTube Parabolic Dobsonian valent certainement le coup d’œil.

L’augmentation du budget s’accompagne d’une amélioration du type de technologie qui s’est répandue dans la fabrication de télescopes: les montures informatisées ou GoTo. Sur simple pression d’un bouton, ces instruments révolutionnaires sont capables de se diriger vers la cible choisie sans avoir besoin d’utiliser des cartes du ciel pour trouver votre chemin dans le ciel nocturne. Ils ne sont pas destinés à un niveau particulier d’astronome et sont souvent utilisés par les débutants et les observateurs du ciel chevronnés, d’autant plus qu’ils offrent également un processus d’alignement rapide et facile et simplifient l’étalonnage manuel.

En termes de télescopes informatisés, le Sky-Watcher Explorer-130PS AZ-Gti WiFi, le Sky-Watcher Skyliner-200P FlexTube SynScan GoTo, le Sky-Watcher Evostar-120 (EQ3 PRO) SynScan GoTo, le Sky-Watcher Heritage-90P Virtuoso et le Sky -Watcher Startravel-102 (AZ) SynScan GoTo sont tous d’excellents choix. Le choix de celui qui vous convient le mieux dépendra en grande partie de votre budget, que vous soyez un observateur averti du système solaire, que vous souhaitiez mettre au point ces faibles galaxies et nébuleuses du ciel profond ou que vous recherchiez un peu plus polyvalent. .