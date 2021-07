« Sky Rojo » Saison 3 : tout savoir sur les nouveaux épisodes de la série Netflix et détails

La fin de la deuxième saison de « Sky rojo« Laissé la voie préparée pour un troisième volet de la série espagnole, mais Netflix n’a pas encore confirmé un nouveau lot d’épisodes de la fiction avec Lali Espósito, Verónica Sánchez et Yany Prado.

Bien que la fin de « Toxic People » (2×08) laisse les portes ouvertes pour un retour potentiel, il pourrait également fonctionner comme le résultat définitif de la production qui a un format innovant d’une série dramatique qui combine plusieurs genres, et ses créateurs l’appellent « Pâte Latine ».

Cela veut dire que tout dépendra de ceux des réalisateurs du géant du streaming, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres,

ceux-ci peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’une série.

Précédemment, Alex Pina Oui Esther Martinez Lobato que la deuxième tranche de « Sky rojo« Elle aurait, comme la première, une fin ouverte et qu’une troisième saison dépendra du soutien du public : « Bien sûr les personnages vont loin et c’est au final ce qui marque si vous avez une autre saison ou pas. . C’est la conception du personnage. L’histoire à la fin est la moindre des choses », a déclaré Pina à Sensacine.

Wendy, Coral et Gina sont-elles enfin libres ? (Photo : Netflix)

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « SKY ROJO » ?

La deuxième saison de « Sky rojo Cela se termine avec Roméo laissant Christian mourir après lui avoir montré le corps de sa mère.

Cependant, pour Moisés les seuls responsables sont les trois fugitifs, il entend donc se venger.

Une fois de plus, la drogue joue contre Coral et elle perd un œil au milieu de la fuite de Moisés. Avant de s’échapper sur le ferry, Coral et Moisés se tirent dessus plusieurs fois à travers des vitres blindées, et cela semble-t-il être la fin de leur relation toxique ?

Si un troisième versement est confirmé, les protagonistes devront continuer à échapper à Roméo et Moïse. De plus, ce dernier doit découvrir que son « ami » a assassiné sa mère et laissé mourir son frère. Aidera-t-il les filles et assassinera-t-il son patron ?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « SKY ROJO »

La troisième saison de « Ciel rouge« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de la saison 2 de « Sky Rojo », série espagnole Netflix

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « SKY ROJO 2 »

Ce sont les acteurs qui pourraient faire partie de la troisième saison de la série espagnole de Netflix.

Verónica Sánchez comme corail.

Lali Esposito dans le rôle de Wendy.

Yany Prado dans le rôle de Gina.

Miguel Ángel Silvestre dans le rôle de Moisés.

Asier Etxeandia dans le rôle de Roméo.

Miguel Ángel Silvestre sera de retour dans le rôle de Moisés dans la saison 3 de « Sky Rojo » (Photo : Netflix)

QUAND SORTIE LA SAISON 3 DE « SKY ROJO » ?

La troisième saison de « Sky rojo« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais très probablement les nouveaux épisodes arriveront sur la plateforme de streaming début 2022.