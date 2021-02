Cobra Kai a annoncé sa saison 4 sur Netflix avec une surprise sur deux actrices

Cobra Kai est de retour! Après l’énorme succès de sa troisième saison début 2021, Netflix a officiellement annoncé que la quatrième partie est en production. La confirmation n’est pas venue seule car la plateforme aussi a rapporté une surprise pour deux de ses actrices: Vanessa Rubio et Peyton List. Découvrez le changement qu’ils auront pour les prochains épisodes!

« ! OMG! Commençons? Quoi? Dites-moi tout, quand est-ce? J’ai besoin de savoir! Cobra Kai 4, il est en production », était le message que le géant du streaming a choisi pour annoncer le début des travaux pour la suite de la série. Bien que la saison 4 soit pratiquement un fait et que plusieurs théories aient même été tissées, Ce samedi, c’est devenu officiel.

L’annonce aussi Cela a généré de la confusion car il a précisé que Rubio et List rejoindraient le casting. De nombreux fans ont été étonnés car les artistes faisaient déjà partie du casting. Cependant, Ils l’ont fait en tant que guest stars et maintenant ils passeront de récurrents à réguliers dans la série.







Peyton joue Nichols conservateurs depuis la saison 2 et a déjà été dans 15 épisodes. Il s’agit d’une adolescente qui est prête à se battre contre quiconque la rencontre. Elle est l’une des candidates pour participer au prochain tournoi de la vallée. L’actrice a une longue carrière dans l’industrie, connu principalement sous le nom d’Emma Ross dans Jessie.







Pour sa part, Vanessa a joué le rôle de Carmen Díaz dans 16 chapitres de la saison 1. Le personnage est la mère qui travaille de Miguel qui protège son fils de toute circonstance. L’actrice d’origine colombienne est également réalisatrice et était célèbre pour sa participation au film 2016 How to Be Single.

Cobra Kai à son tour ajoutera deux jeunes acteurs à son casting: Dallas dupree jeune (célèbre pour son rôle de Stuart dans Cousins ​​For Life) et Oona O’Brien (Artiste de 14 ans qui a travaillé à la School of Rock de l’UAC Theatre).