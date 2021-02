Les gens réalisent à quel point les paroles du visage de poker de Lady Gaga sont grossières

Ok, chante-le avec nous … Po-po-po-poker face, po-po-po-poker face (Mum-mum-mum-mah). Ça sonne pas vrai?

Les paroles de ‘Poker Face’ de Lady Gaga sont en fait: Po-po-po-poker face, fu-fu-f *** her face (Mum-mum-mum-mah), Po-po-po-poker face, fu-fu-f *** son visage (maman-maman-maman-mah).

S’adressant à Facebook , une personne a écrit: « Je viens de voir un post Facebook sur Lady Gaga ‘Poker Face’ et comment les paroles ne sont pas po po po po poker face, je peux dire que je suis [mind blown emoji] et va maintenant remplacer les paroles par les bonnes. »

« J’ai crié ça et je l’ai fait exploser à la télé avec ma fille de six ans !! Cherchez-le. J’en ai fini avec la parentalité !! Ce n’est pas pour moi. »

Un autre a commenté: « J’avais aujourd’hui des années quand j’ai découvert ce que paroles de chanson Hautoker Face ‘ en fait et je suis traumatisé, JE PENSE CECI AU HAUT DE MES POUMONS À L’ÂGE DE 7 ANS. «

Ce n’est pas quelque chose que Lady Gaga a réfuté non plus.

Elle a déclaré: « KIIS FM est la station de radio la plus intelligente au monde et je vais vous dire pourquoi. Parce que cette chanson, elle a été jouée partout dans le monde sur des dizaines de milliers de stations de radio, mais KIIS FM était la seule qui a dit que je devais censurer mes paroles parce qu’ils pensaient que je pourrais dire quelque chose de mal.

« Et parmi toutes les stations de radio du monde qui ont diffusé ce disque encore et encore, KIIS FM était la seule qui avait raison et qui a fait son chemin. »