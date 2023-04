My Hero Academia Filler-List : Tous les épisodes à sauter au MHA

Mon université de héros vient d’annoncer que le septième saison est en cours de fabrication. Mais alors que l’anime MHA peut se vanter de nombreux épisodes à ce jour, il n’y en a pas autant épisodes de remplissage un péché Naruto et Un Pièce.

Si vous voulez toujours rattraper rapidement tous les épisodes jusqu’à la saison 7, vous pouvez ignorer en toute confiance les charges de « My Hero Academia ». Nous vous dirons les conséquences ne t’inquiète pas, saute peut commander le plus rapidement possible à l’état actuel attraper.

Dans le effacer la liste beaucoup vous tous les épisodes qui n’ont rien à voir avec l’histoire réelle. La plupart du temps, ce sont des histoires facultatives où nous utilisons le Les personnages de l’anime mieux se connaître. Cependant, ce n’est pas important pour l’histoire principale.

Si vous ne voulez pas voir les épisodes de remplissage de MHA, il vous suffit de sauter tous les épisodesdont les numéros sont indiqués ici.

My Mero Academia Filler-List : Tous les épisodes à sauter facilement

Quels épisodes sont classés comme épisodes de remplissage dans MHA ? En plus des épisodes de la saison régulière, nous vous listons tous les OAV, donc tous Animation vidéo originale sur. Les charges suivantes ont été utilisées dans la série animée « My Hero Academia ».

épisode non Épisode de remplissage dans My Hero Academia 39 début du jeu 58 Spécial : Sauvez la terre avec le pouvoir de l’amour 64 Focus sur Yui Classe 1-A 104 Ça fait longtemps, M. Selkie OVA 1 Sauvegarder! formation au sauvetage OVA 2 Formation des morts OAV 3 Tout pourrait augmenter OVA 4 fais-le Faire ou mourir formation de survie OVA 5 départ OAV 6 Base-ball de la ligue des héros OVA 7 Rire! Comme si tu étais en enfer