« Loki »: Marvel Studios présente le personnage en tant que DB Cooper selon la nouvelle bande-annonce

merveille a récemment fait la présentation de la bande-annonce de la nouvelle série « Loki», Ce qui était attendu par les fans du MCU et fidèles adeptes du personnage. Cette bande-annonce comprenait l’une des premières avant-premières complètes du nouveau programme, nous trouvons le dieu préféré de tout le monde au moment où il disparaît avec le Tesseract dans « Avengers: Fin de partie« .

Plus tard, Loki est ramassé par le Time Variance Authority ou «TVA», probablement en voyageant dans le temps avec l’aide du Pierre de l’espace et le Tesseract. Bien que cela complique qui a le Pierres Infinty, pour beaucoup de ses adeptes, il semblait que merveille Il ne s’intéresse qu’à l’histoire de Loki dans cette série.

Tout semble indiquer que « Loki« Reste coincé à travailler pour le TVA réparer son erreur dans les voyages dans le temps et dans l’espace, comme dans la bande-annonce, il est montré dans divers contextes et différents niveaux de problèmes ainsi que divers événements de l’histoire de La saga Infinity.

Dans le bande annonce il y avait un fragment qui a poussé tout le monde à réfléchir et à proposer des théories sur la merveille a ou n’a pas fait référence à la connaissance DB Cooper dans la partie où Loki il saute de l’avion avec une mallette pleine d’argent. Sur cette base, nous approfondirons le sujet et en apprendrons un peu plus sur qui était ce personnage mystérieux et pourquoi les similitudes avec les scènes vues dans la présentation de la série.

QUI EST DB COOPER?

Personne ne sait qui est DB Cooper (Photo: Hollywood Reporter)

UNE 24 novembre 1971, un homme qui s’est appelé Dan Cooper s’est approché du comptoir Northwest Orient Airlines dans Portland, Oregon. Utilisé de l’argent comptant pour acheter un aller simple au Vol n ° 305, avec Destination à Seattle, Washington. Cela a commencé l’un des grands mystères non résolus de l’histoire de la FBI.

Tonnelier c’était un homme calme, il semblait avoir 40 ans, vêtu d’un costume d’affaires avec une cravate noire et une chemise blanche. Commandé un verre « Bourbon avec soda » pendant que le vol attendait de décoller. Peu après 15:00Il a remis à l’agent de bord une note indiquant qu’il avait une bombe dans sa mallette et qu’il voulait qu’elle s’assoie avec lui.

De DB Cooper, seules quelques pièces d’argent ont été trouvées (Photo: Histoire)

L’hôtesse abasourdie fit ce qu’on lui avait dit. Ouvrir une mallette bon marché Tonnelier Il lui montra un éclair d’une masse de fils rouges et de bâtons, exigeant qu’il écrive ce qu’il avait dit. Bientôt, il se promenait avec une nouvelle note au capitaine de l’avion qui exigeait quatre parachutes et 200 000 € en billets de vingt dollars.

Quand le vol a atterri Seattle, le pirate de l’air a échangé les 36 passagers du vol contre de l’argent et du parachute. Tonnelier a arrêté plusieurs membres d’équipage, et l’avion a décollé de nouveau, avec l’ordre de mettre le cap pour le Mexico comme destination finale de son braquage.

Quelque part entre Seattle Oui Renne, Peu après 20:00, le pirate de l’air a fait la chose incroyable: il a sauté de l’arrière de l’avion avec un parachute et l’argent de la rançon. Les pilotes ont atterri en toute sécurité, mais Tonnelier il avait disparu dans la nuit et on ne savait rien de son sort ni de l’argent perdu.

QUEL EST LE LIEN DE LOKI AVEC DB COOPER?

Loki s’est échappé avec le Tesseract dans « Avengers: Endgame » (Photo: Marvel Studios)

Le premier bande annonce de «Loki» Révèle que le dieu tricheur assume de nouveaux rôles alors qu’il voyage dans le temps et l’espace, devient le célèbre pirate de l’air DB Cooper. Après avoir volé le Tesseract et sauter dans le vide « Avengers Endgame« , le sort de Loki cela avait été un mystère jusqu’à présent.

Dans le bande annonce, est prisonnier de Autorité de variation de temps, une organisation qui surveille toutes les différentes réalités qui existent dans le multivers. Cependant, il semble que Loki fonctionnera pour eux, comme le reste du bande annonce montré Loki visitant des époques différentes et d’autres mondes du MCU.

Loki dans le rôle de DB Cooper dans la nouvelle bande-annonce de sa série pour Disney Plus (Photo: Marvel Studios)

Parmi ses aventures, certains clips qui se déroulent dans un avion commercial indiquent clairement que Loki c’est DB Cooper. Ces scènes montrent Loki assis dans un avion vide portant des lunettes de soleil sombres et son sourire victorieux habituel. Un agent de bord vous remet un sac et Loki Il dit: « Frère Heimdall, tu ferais mieux d’être prêt« , avant de sauter de l’avion.

Il Bifrost il s’active et le prend en l’air, ne laissant qu’une petite traînée d’argent flottant dans le vent. Les événements coïncident avec le détournement réel de l’avion perpétré par DB Cooper, un criminel non identifié qui a mystérieusement disparu et n’a jamais été revu. Au moins dans cette nouvelle post-chronologie « Avengers: Fin de partie« , Loki est ce mystérieux criminel.

Loki dans le rôle de DB Cooper dans la nouvelle bande-annonce de sa série pour Disney Plus (Photo: Marvel Studios)

Le déguisement de DB Cooper ce serait un bon choix pour un filou habitué à changer de nom et de visage. Il Bifrost est une parfaite explication dans l’univers de la disparition de Tonnelier et la plupart de l’argent, mais on ne sait toujours pas pourquoi Loki Je détournerais l’avion. Cela peut être une mission de Autorité de variation de temps, mais Loki Vous pourriez également commettre le crime de votre propre autorité.

Puisque vous utilisez le Bifrost Pour vous échapper, vous devez le faire pour une raison légitime, ou du moins suffisamment légitime pour Thor Oui Heimdall. La participation de Thor dans ce plan configure également le retour de Loki dans Thor 4, car Loki travaillera déjà en alliance avec son frère pour au moins une mission, bien que probablement une version de Thor de 1971.

Loki dans le rôle de DB Cooper dans la nouvelle bande-annonce de sa série pour Disney Plus (Photo: Marvel Studios)

L’aventure de Loki comme DB Cooper ce n’est que le début du méfait à travers le temps dans lequel vous êtes sûr d’être pris. Il bande annonce a montré une série de missions possibles et de personnages mystérieux avec lesquels Loki il traversera le temps et l’espace.

La Autorité de variation de temps ouvre également la porte à la participation de Loki à travers plusieurs réalités, donc toutes vos missions ne se déroulent pas nécessairement sur la chronologie principale. Des réalités alternatives peuvent également conduire à Lokis travailler à travers le multivers et à l’introduction de Vieux Loki dans la serie.

Il y a déjà plusieurs questions concernant la situation du dieu filou qui n’ont pas encore été révélées dans « Lok « i, mais les fans devront simplement attendre Mai 2021 pour commencer à résoudre les mystères, date établie par le même merveille pour la première officielle de la série en Disney Plus.

Loki reviendra pour vivre des aventures dans le MCU via TVA (Photo: Marvel Studios)

