James Charles accusé d’avoir envoyé des photos intimes à un jeune de 16 ans: « Il m’a dit qu’il avait 18 ans »

Le youtubeur et influenceur James Charles a été accusé ces derniers jours d’avoir envoyé photos intimes d’un garçon mineur et circuits à des fins sexuelles. L’accusation est venue via les médias sociaux de la personne concernée, qui a pointé du doigt la célébrité du Web dans une série d’interventions sur TikTok et Twitter. Certains des messages ont été supprimés des deux réseaux sociaux parce qu’ils contenaient en fait du matériel nu de Charles; ce dernier, cependant, se défendit en ces heures prétendant qu’il était rassuré par son accusateur d’avoir atteint l’âge de la majorité.

L’accusateur est connu sur les réseaux sociaux sous le nom d’Isaiyah, et a en fait eu des interactions intimes avec Charles: selon la reconstruction de ce dernier le premier contact a eu lieu sur Instagram, après avoir vu le garçon parmi ses disciples; une fois ajouté sur Snapchat, une conversation a commencé, ce qui a conduit le youtubeur à envoyer les photos. À ce stade, cependant, les versions de Charles et Isaiyah diverger. Pour le premier, Isayah a commencé à lui envoyer des photos de lui-même en lui assurant immédiatement qu’il était majeur; Charles il aurait répondu avec ses propres photos, et le garçon n’aurait admis son véritable âge que plus tard, ce qui aurait entraîné l’interruption des contacts. Pour Isaiyah les photos seraient venues tout de suite de Charles, la question de l’âge n’aurait jamais été posée et en effet c’est lui qui aurait dû préciser qu’il n’avait que 16 ans.

Avec les déclarations publiées, le youtubeur dit qu’il veut désormais demander à l’avance une pièce d’identité à toutes les personnes avec lesquelles il entre dans l’intimité, mais sa version des événements continue d’être remis en question par Isaiyah sur les réseaux sociaux. Le garçon publie du matériel supplémentaire pour soutenir son histoire, qui, cependant, ne recueille pas actuellement de preuves accablantes sur le nœud de l’époque communiquées à Charles.

