She-Hulk : Tout ce qu’on sait sur la série Disney+ !

Le Univers cinématographique Marvel est en cours d’expansion grâce à la stratégie d’ajout de séries par Disney+. Ils se sont déjà présentés WandaVision, Le faucon et le Soldat de l’Hiver Oui Loki. L’année prochaine, l’arrivée de She-hulk, l’histoire de jennifer walters, qui reprend ses forces après une transfusion sanguine de son cousin Bannière Bruce.

Le protagoniste de l’émission sera Tatiana Maslany et ils l’accompagneront Mark Ruffalo dans le rôle de Hulk Oui Tim Roth dans le rôle d’Abomination. Ce dernier est apparu sur la bande L’incroyable Hulk et nous l’avons récemment vu dans la bande-annonce de Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Ils seront aussi du jeu Ginger Gonzaga, Renée Elise Goldsberry et Anais Almonte. Enfin et surtout, Jameela Jamil dans le rôle de Titania, antagoniste de She-hulk.

Kevin Feige, cerveau de merveille, a confirmé que la série de Disney+ Ce sera un « comédie juridique », avec 10 épisodes d’une demi-heure chacun et la direction de Anu Valia et Kat Coiro. Les livres sont chargés de Jessica gao, reconnu pour son travail en RobotChicken, Silicon Valley et Rick et Morty.

Comme il est publiquement connu par le fandom, jennifer walters est avocat, et la série MCU elle explorera cet aspect de sa vie encadré de connotations comiques qui mèneront à son activité d’héroïne si nécessaire. Même elle brisera le quatrième mur et parlera au public. Abomination et Titania ils compliqueront l’existence du cousin de Banner et tout indique qu’ils seront également rejoints par l’équipe de méchants connue sous le nom de Escouade de démolition.

She-hulk a été créé par le mythique Stan Lee avec John Buscema. Elle a des pouvoirs similaires à ceux de sa cousine Pontonmais il garde sa personnalité intacte parce que l’exposition à la gamme n’était pas assez forte pour un changement total. Dans les romans graphiques, il faisait partie de The Avengers, Fantastic 4, Heroes for Hire, The Defenders, Fantastic Force et SHIELD

