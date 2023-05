Cillian Murphy a auditionné en tant que Batman sachant qu’il n’obtiendrait pas le rôle

Cillian Murphy s’est fait un nom à Hollywood grâce à son apparition dans Batman commence. Alors que son rôle en tant que Dr Jonathan Crane alias Scarecrow dans la trilogie Batman de Christopher Nolan était mémorable, l’acteur n’a pas auditionné à l’origine pour jouer le méchant épris de peur, mais a plutôt enfilé le Batsuit et essaie le rôle qui finirait par aller à Christian Bale. Cependant, Murphy a récemment déclaré à Entertainment Weekly qu’il n’avait jamais vraiment été fait pour jouer Batman et qu’il le savait lorsqu’il a auditionné pour Nolan.





Nolan et Murphy se sont à nouveau associés pour Oppenheimer, dans lequel l’acteur irlandais endosse le rôle-titre du père de la bombe atomique. Alors que lui et Nolan discutaient de leur dernière collaboration, la conversation s’est tournée vers cette première réunion, et comment être Batman pour juste une audition était un bon « buzz » mais n’allait jamais le conduire à être choisi pour le rôle.

Murphy : « Il était clair pour moi dès le début que je n’étais pas un matériau de Batman. Il m’a semblé qu’il était correct et juste que ce soit Christian Bale pour ce rôle. Mais je me souviens du bourdonnement d’essayer le costume et d’être dirigé par vous. Ces tests étaient des valeurs de production élevées. » Nolan : « Lorsque nous avons eu notre première conversation, je pense que nous savions tous les deux que vous n’alliez pas finir par jouer à Batman. Mais je voulais vraiment monter avec toi sur le plateau, je voulais te faire filmer. Nous avons fait ces tests d’écran de manière très élaborée, sur 35 mm, avec un petit ensemble. Il y avait juste une atmosphère électrique dans l’équipe quand vous avez commencé à jouer. Nous avons fait deux scènes – il y avait une scène de Bruce Wayne et une scène de Batman – et je me suis assuré que les cadres descendaient et regardaient ce que vous faisiez sur le plateau. Tout le monde était tellement excité de te voir jouer ça quand je leur ai dit : « D’accord, Christian Bale est Batman, mais qu’en est-il de Cillian pour jouer Scarecrow ? » il n’y avait pas de dissidence. Tous les précédents méchants de Batman avaient été joués par d’énormes stars de cinéma : Jack Nicholson, Arnold Schwarzenegger, Jim Carrey, ce genre de choses. C’était un grand pas en avant pour eux et c’était vraiment uniquement sur la base de ce test. C’est comme ça que tu dois jouer à Scarecrow.

Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire… compte tenu littéralement du dernier film du couple.

Cillian Murphy était désespérée de faire partie d’Oppenheimer de Nolan.

Depuis leur premier projet ensemble, Cillian Murphy est heureuse de travailler avec Christopher Nolan sur tous les projets qui se présentent. Pour cette raison, lorsque la chance de collaborer avec le réalisateur sur Oppenheimer est arrivé, Murphy était catégorique sur le fait qu’il ferait partie du film. Il a dit précédemment :

« Il est si discret et se déprécie et, à sa manière très anglaise, vient de dire: » Écoutez, j’ai écrit ce scénario, il s’agit d’Oppenheimer. J’aimerais que vous soyez mon Oppenheimer. C’était une super journée. J’ai toujours dit publiquement et en privé, à Chris, que si je suis disponible et que tu veux que je sois dans un film, je suis là. Je ne me soucie pas vraiment de la taille de la partie . Mais au fond de moi, secrètement, je cherchais désespérément à lui jouer un rôle principal. »

Alors que Oppenheimer fait face à une lutte acharnée au box-office, il ne fait aucun doute que son casting all-star mènera à de nombreuses distinctions lors de la saison des récompenses.