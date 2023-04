Wil Wheaton explique le mystère Wesley Crusher de Picard Saison 3

Cette histoire contient des SPOILERS mineurs pour la finale de la série de Star Trek : Picard.La troisième et dernière saison de Star Trek : Picard était un vrai régal pour les fans de La prochaine génération, car presque tous les membres de la distribution originale étaient revenus pour reprendre leurs rôles. Une personne notoirement absente était Wil Wheaton, connu pour jouer le fils du Dr Beverly Crusher (Gates McFadden). Saison 3 de picard avait présenté Ed Speelers comme Jack Crusher, le demi-frère de Wesley qui a été engendré par Jean-Luc Picard (Patrick Stewart). Certains fans ont peut-être anticipé une réunion de famille avec Wheaton revenant en tant que Wesley avant la fin de la série, mais une telle apparition ne s’est jamais produite.

Wheaton est déjà apparu en tant que Wesley dans un épisode de la saison 2 de picardexpliquant qu’il avait depuis rejoint les Voyageurs suite aux événements de Star Trek : Némésis. Certains fans se demandent maintenant si Wesley a déjà rencontré Jack, ou s’il est allé rendre visite à sa mère au moins une fois depuis qu’il est fermement ancré dans le groupe.. C’est une question qui a été explorée dans un article de Gizmodo, et s’adressant à Facebook, Wheaton a répondu à l’article pour donner son explication. Il note que ce n’est pas officielcomme il n’est pas un picard écrivain, mais l’histoire qu’il a en tête est ce qu’il a utilisé pour un lien de bande dessinée qu’il a écrit.

« J’ai une réponse aussi proche que possible de l’officiel. Ce n’est pas officiellement canon, mais c’est dans mon headcanon, et je l’ai utilisé quand j’ai écrit l’histoire de Wesley pour la bande dessinée du 400e Star Trek », explique Wheaton. « L’une des règles fondamentales d’être dans les Voyageurs est qu’une fois que vous avez rejoint, vous ne devez JAMAIS interagir directement avec les personnes, les lieux, les planètes, etc. qui ont fait partie de votre vie antérieure, car cela peut affecter votre jugement et briser la réalité. »

Il ajoute : « Wesley n’aimerait rien de plus que de rendre visite à sa mère et de rencontrer son frère. Mais il sait que ne pas les voir est un sacrifice qu’il doit faire au service de quelque chose de tellement plus grand que n’importe quoi d’autre dans sa réalité. »





Quelle est la prochaine étape pour Star Trek ?

Alors que picard se termine, le Star Trek la franchise vit et il n’est pas impossible que nous revoyions Wesley Crusher un jour. Reste à savoir si cela inclut une réunion avec les autres Crushers. Le showrunner Terry Matalas a même taquiné que picard a été intentionnellement terminé de manière à aider à mettre en place plus de retombées avec certains des mêmes personnages de cette époque de Star Trek retour.

« Regardez, j’aime cette période de Star Trek, le 25e siècle », a-t-il déclaré à GalaxyCon, via TrekMovie. « Je le considère toujours comme le présent dans Star Trek, pour moi. C’est là que nous nous sommes tous arrêtés. Et la façon dont nous quittons cette saison est un passage de flambeau de la dernière génération à la suivante… J’aimerais certainement [the spin-off] se passer. Nous le laissons certainement pour que vous puissiez le faire. »

Vous pouvez diffuser Star Trek : Picard sur Paramount+.