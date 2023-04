John Leguizamo rejoindrait une suite de Super Mario Bros. malgré le claquement du film

Jean Leguizamo a fait part de ses sentiments sur les décisions de casting sur Le film Super Mario Bros. très clair dans un certain nombre d’interviews. Cependant, il semble que l’acteur, qui a joué Luigi dans le live-action Super Mario Bros. film en 1993, envisagerait toujours de faire partie du nouvel univers animé de Nintendo dans une suite… à une simple condition.





Lorsque des annonces de casting ont été faites sur la collaboration d’Illumination avec Nintendo, il y a eu un tollé presque universel sur certains des choix. Au centre de cette tempête se trouvait Chris Pratt en tant que voix du plombier emblématique lui-même, et Leguizamo n’a pas tardé à exprimer son agacement face au manque de diversité dans les choix de casting. À l’époque, l’acteur a déclaré que le mouvement était «à l’envers» pour son manque de diversité. Il a noté que c’était « dommage qu’ils soient devenus tout blancs » sans « aucune piste Latinx ». Il a également affirmé qu’il était « le seul à savoir comment faire en sorte que ce film fonctionne correctement ».

Le succès phénoménal du film semble avoir suggéré le contraire, puisque le film a presque doublé le box-office de Marvels. Ant-Man et la Guêpe : Quantumania pour devenir le film le plus rentable de l’année, mais c’est aussi l’adaptation de jeu vidéo la plus rentable et « la plus rentable » bien d’autres choses à démarrer. Maintenant, il semble que Leguizamo envisagerait de se joindre à toutes les futures sorties du duo de plomberie à une condition. Il a déclaré à IndieWire :

« S’ils commencent à faire ce qu’il faut et à ajouter plus d’inclusivité, j’y réfléchirais. »





Comment le film Super Mario Bros. a-t-il surmonté son contrecoup de casting?