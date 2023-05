L’acteur de la voix de Flounder de la Petite Sirène répond aux critiques sur la conception du personnage

Avant sa sortie, le remake live-action de La petite Sirène n’a pas été sans quelques critiques sur les réseaux sociaux. Un sujet de controverse a été le nouveau design de Flounder, l’ami poissonneux d’Ariel. Exprimé par Jacob Tremblay, le nouveau Flounder ressemble plus à un vrai poisson par rapport à la version plus dodue présentée dans le film d’animation. Cela a entraîné des mèmes flottant autour de se moquer du poisson animé par CG ainsi que des personnes en ligne exprimant leur mécontentement face au nouveau look de Flounder.





Parler avec Variété à propos de la critique, Tremblay ne pourrait pas être plus en désaccord avec ce que ces gens disent. Il dit comment il a vu le design très tôt dans la production et comment il l’a personnellement pensé « génial ». Le jeune acteur avait également confiance dans les cinéastes qui faisaient fonctionner ces personnages réinventés, et après avoir vu le film, il pense qu’ils ont réussi. Comme l’explique Tremblay :

« En fait, on m’a montré le design quand je suis allé à mon audition. [Director] Rob [Marshall] m’avait montré. J’avais juste une confiance totale en Rob. Je pensais que ça avait l’air génial, parce que c’est un peu comme la marionnette qu’ils avaient sur le plateau. Et, bien sûr, je l’ai regardé hier soir, et je pense que tout fonctionne si bien. Je ne pouvais pas imaginer que ça ait l’air différent. Je pense juste que, je veux dire, ils étaient des génies, et ils ont fait en sorte que ça marche si bien. »

parler séparément avec THR, Tremblay a en outre défendu le caractère amical et louche. Il a dit:

« J’ai pensé que c’était vraiment cool, parce que j’aimais la façon dont ils le faisaient, comme les faire ressembler à de vrais animaux. Ensuite, pendant la répétition, j’avais aussi vu les dessins des autres personnages. J’ai trouvé ça vraiment cool. Et puis j’ai pu voir le film hier soir, et j’ai pensé qu’ils fonctionnaient très bien, et je ne peux même pas imaginer une manière différente, si cela a du sens. Je pense que cela a parfaitement fonctionné. Je pense qu’ils ont été intelligents à ce sujet. . Je pense que les gens devraient voir le film et ensuite porter un jugement. »

Les amis des animaux marins d’Ariel obtiennent des designs plus « réalistes »

D’autres personnages d’animaux marins ont également reçu une apparence mise à jour pour ressembler davantage à de vrais animaux. Cela inclut Scuttle, maintenant exprimé par Awkwafina, ainsi que Sebastian, annulé par Daveed Diggs. Le film présente également une nouvelle Ariel avec Halle Bailey assumant le rôle de la première incarnation en direct de la sirène titulaire. Le film met également en vedette Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem et Noma Dumezweni.

La petite Sirène fera la vaisselle en salles le 26 mai 2023. Quant à Jacob Tremblay, l’acteur pourra également être vu dans le prochain remake de Le vengeur toxique aux côtés de Peter Dinklage. L’acteur, qui interprète également Robin sur HBO Max Harley Quinnpeut également être entendu dans le cadre de la distribution vocale du prochain film en stop-motion Forêt sauvage aux côtés de son Petite Sirène co-star Awkwafina.