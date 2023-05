Christopher Nolan a choisi « Beaucoup de vrais scientifiques » dans le rôle d’Oppenheimer Extras : « Nous devons être fidèles à l’histoire ici »

Tel que rapporté par Variety, réalisateur Christophe Nolan a récemment révélé à Entertainment Weekly qu’il avait choisi « beaucoup de vrais scientifiques » comme Oppenheimer Suppléments. Oppenheimer, un drame historique sur J. Robert Oppenheimer et la bombe atomique, met en vedette Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon et Florence Pugh. Pourtant, selon le réalisateur de Dark Knight, son inclusion de scientifiques réels a ajouté de l’authenticité au film.





Nolan a déclaré: « Nous étions dans le vrai Los Alamos et nous avions beaucoup de vrais scientifiques comme figurants. Nous avions besoin de la foule de figurants pour réagir et improviser, et nous recevions des discours impromptus et très éduqués. C’était vraiment agréable à écouter. »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Il a poursuivi en disant: « Vous avez été sur des plateaux où vous avez beaucoup de figurants et ils pensent plus ou moins au déjeuner. Ces gars-là pensaient aux implications géopolitiques des armes nucléaires et en savaient beaucoup sur C’était en fait un excellent rappel chaque jour : nous devons être vraiment sur notre jeu, nous devons être fidèles à l’histoire ici et vraiment savoir ce que nous faisons.

Le cinéaste a également parlé du casting du film et a déclaré: « Chaque jour, vous aviez ces acteurs phénoménaux, qui sont mes héros, qui arrivaient. Chaque jour, vous deviez améliorer votre jeu pour travailler avec ces légendes. Tout le monde était si incroyablement bien préparé. Chaque acteur, quelle que soit la taille de son rôle ou l’importance de son personnage dans l’histoire, chacun d’eux avait cette énorme profondeur de connaissances sur laquelle il pouvait s’appuyer.

Pourtant, même si Nolan a amené de vrais scientifiques sur le plateau, Murphy a précédemment révélé qu’il ne s’inquiétait pas trop de la science derrière la bombe atomique tout en se préparant à jouer à Oppenheimer. Au lieu de cela, l’acteur a déclaré qu’il s’était préparé en lisant tout ce qu’il pouvait sur le physicien théoricien.

CONNEXES: Oppenheimer: Pourquoi Cillian Murphy est un choix parfait pour le rôle principal





Cillian Murphy a précédemment révélé qu’il s’était préparé pour son rôle en lisant à propos de J. Robert Oppenheimer

Images universelles

Murphy a déclaré au Guardian l’année dernière : « [I prepped by doing] énormément de lecture. Je m’intéresse à l’homme et à quoi [inventing the atomic bomb] fait à l’individu. La mécanique, ce n’est pas vraiment pour moi – je n’ai pas la capacité intellectuelle de les comprendre, mais ces personnages contradictoires sont fascinants. »

De même, afin de rester fidèle à la vie réelle, Nolan a réussi à recréer des explosions de bombes atomiques sans utiliser CGI.

Plus tôt cette année, le réalisateur de Tenet a déclaré à Total Film Magazine : « Je pense que recréer le test Trinity [the first nuclear weapon detonation, in New Mexico] sans l’utilisation de l’infographie était un énorme défi à relever. Andrew Jackson – mon superviseur des effets visuels, je l’ai intégré très tôt – cherchait comment nous pourrions faire pratiquement beaucoup d’éléments visuels du film, de la représentation de la dynamique quantique et de la physique quantique au test Trinity lui-même, en passant par la recréation, avec mon équipe, Los Alamos sur une mesa au Nouveau-Mexique dans des conditions météorologiques extraordinaires, dont une grande partie était nécessaire pour le film, en termes de conditions très difficiles là-bas – il y avait d’énormes défis pratiques.

Oppenheimer devrait sortir dans les salles nationales le 21 juillet.