La bande-annonce de la saison 2 de Bear taquine le retour de la série acclamée par la critique

La nouvelle bande-annonce de la deuxième saison de L’ours nous dit de « se souvenir du nom » alors que les images taquinent le retour de la comédie dramatique FX acclamée par la critique. Publiée avec l’aimable autorisation de FX Networks, la bande-annonce taquine davantage la narration primée et les performances centrales qui ont vu la première saison de L’ours devenu un phénomène culturel extrêmement réussi. Découvrez la nouvelle bande-annonce de L’ours saison deux ci-dessous.





Tout sur la nourriture, la famille, la folie de la mouture, la beauté du sens de l’urgence et les inconvénients abrupts et glissants, L’ours présente au public Jeremy Allen White dans le rôle de Carmen « Carmy » Berzatto, une chef de cuisine primée de New York, qui quitte le monde de la gastronomie et retourne à Chicago pour diriger la sandwicherie de sa famille, l’Original Beef of Chicagoland. Le brillant jeune chef est malheureusement contraint de rentrer chez lui pour s’occuper de l’entreprise familiale après une mort déchirante dans sa famille.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Ainsi, la deuxième saison sera à nouveau centrée sur les hauts, les bas et les intermédiaires de Carmy alors qu’il continue de se battre pour transformer à la fois The Original Beef of Chicagoland et lui-même, travaillant aux côtés d’une cuisine rudimentaire. équipage qui se révèle finalement comme sa famille choisie.

« Personne n’est fixé et tout le monde est un travail en cours. Chaque seconde compte … C’est vraiment l’extension naturelle », a déclaré le créateur Christopher Storer à propos de la deuxième saison à venir. « La chose dont nous parlons beaucoup, c’est que gagner c’est perdre, donc même bien qu’ils aient cette nouvelle opportunité, cela crée toujours beaucoup des mêmes problèmes… La saison 2 est vraiment l’occasion de repartir à neuf et qu’est-ce que cela signifie. À quoi ressemble le restaurant de rêve de Carmen et Sydney ? Mais aussi en même temps temps, à quoi ressemble un restaurant de rêve en 2023 ? Je pense que c’est la chose avec laquelle ils se battent en quelque sorte.

CONNEXES: Les histoires de la saison 2 de l’ours que nous espérons voir





La première saison de l’ours se trouve à 100% sur les tomates pourries

Effets

La première saison de L’ours a été acclamé par la critique lors de sa sortie et a depuis obtenu une note glorieusement fraîche de 100% sur le site d’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. « Comme un sandwich savamment confectionné, L’ours assemble un mélange parfait d’ingrédients et les empile pour une satisfaction optimale – et conserve heureusement la croûte pour plus de saveur », lit le résumé des critiques.

Parallèlement aux éloges de la critique, L’ours a également reçu une pluie de récompenses et de nominations, dont la meilleure série comique aux Critics ‘Choice Awards et aux Golden Globe Awards, avec la star principale Jeremy Allen White remportant le prix du meilleur acteur aux Critics ‘Choice Television Awards, aux Golden Globe Awards, et les prix de la Screen Actors Guild. Donc, vous devriez probablement le vérifier si vous ne l’avez pas déjà fait.

L’ours la deuxième saison voit de nombreux acteurs principaux revenir, notamment Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott, Edwin Lee Gibson, Matty Matheson et Oliver Platt, avec Bob Odenkirk (Tu ferais mieux d’appeler Saul) et Molly Gordon (La vie de la fête) prêt à rejoindre la mêlée.

La deuxième saison de 10 épisodes de L’ours est prévu pour la première le 22 juin 2023, avec l’aimable autorisation de FX et Hulu.