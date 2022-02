Joseph Sikora joue dans Power Book IV sur StarzPlay : "Il y a beaucoup plus à explorer à propos de Tommy"

Il arrive souvent dans la carrière des acteurs que certains personnages marquent leur métier comme aucun autre rôle. C’est le cas de joseph sikora, qui a rencontré en 2014 Tommy Egan, un jeune trafiquant de drogue de New York et allié du chef de ce gang, James St. Patrick. tout pour la série Pouvoircréé par Courtney A. Kemp et le rappeur 50 centimes. Depuis, sa visibilité à Hollywood a fait un bond incroyable.

L’acteur américano-polonais travaillait à la fois pour le cinéma et la télévision depuis plus de 20 ans. je participe à Île de l’obturateurprès de Leonardo DiCaprio Oui Marc Ruffalo, prise jacket même dans des séries comme L’anatomie de Grey Oui Prison Break. Mais bien sûr, c’était la production de Starz celui qui a changé sa vie pour toujours. Le succès de cette émission a été tel qu’elle a diffusé six saisons jusqu’en 2020 avec la fin apparente de l’histoire.

C’est qu’à partir de ce moment différents spin-off ont commencé à émerger sur les personnages principaux de cet univers. Fantôme, élevant Kanan et maintenant Power Book IV : Force, qui prend Tommy comme personnage principal. L’intérêt de cette série est qu’elle reprend les événements survenus dans la vie de ce personnage au présent alors qu’il doit désespérément fuir New York après la perte de Ghost et Lakeisha.

C’est ainsi qu’il arrive à Chicago, une ville où il n’a pas mis les pieds depuis longtemps, mais qui l’invite à son tour à panser de vieilles blessures. Power Book IV : Force est une histoire beaucoup plus profonde sur Tommy Egan, car c’est l’excuse parfaite pour comprendre ses actions et même sa personnalité. Sans aucun doute, une facette moins connue du personnage sera montrée et une série de secrets seront révélés qui seront également très intéressants.

Mais pas seulement. Obliger a un casting complètement renouvelé et même si Tommy voudra se positionner comme le leader de cette ville au plus vite ce ne sera pas facile, la famille Flynn sera là pour lui faire face, notamment le patriarche Walter Flynnmagistralement interprété par Tommy Flaganan.

Dans spoilersnous avons eu l’occasion de parler exclusivement avec joseph sikora sur son retour à Pouvoir, où il nous a également raconté ce que c’était que de travailler avec Flanagan dans ce lien très particulier d’ennemis.

Joseph Sikora : Interview exclusive avec spoiler

-Vous avez joué Tommy pendant plus de 6 ans et maintenant vous revenez à ce personnage. Je veux savoir ce que ça fait en tant qu’acteur de revenir vers lui ? Avez-vous découvert de nouvelles choses sur sa personnalité à Chicago ?

Oui, je pense que tu as raison. Il y a tellement de choses à découvrir sur Tommy Egan et je suis vraiment excité de voir ces choses et ces fissures qui le rendent différent. Donc pour moi maintenant nous avons un casting complet avec de nouveaux acteurs, des acteurs brillants comme Tommy Flanagan, toute la famille Flynn, Lil Simmons, Shane Harper et les frères Sampson, Isaac Keys, Kris D. Lofton, Gabrielle Ryan… Il y a une incroyable casting, il fallait donc voir comment Tommy réagissait dans une ville qui, dans sa tête, devrait ressembler à New York. Ça devrait être facile, non, mais ce n’est pas facile parce que c’est un peu différent, il y a des règles différentes. Il y a quelque chose que j’aime vraiment dans l’affiche : une ville différente, des règles différentes et le même Tommy. Alors comment va-t-il réagir ? comment va-t-il réagir à Chicago ? Beaucoup de gens vont devenir fous, alors voyons comment ça se passe. Mais C’était si beau de retrouver le personnage parce que je pense qu’il y a plus à explorer.

-Je veux te poser des questions sur le lien entre Walter et Tommy. Pensez-vous que ces deux ennemis potentiels ont des points communs ?

Eh bien, Tommy Flanagan, qui joue brillamment Walter, est un excellent, vraiment excellent acteur. C’est très excitant de jouer avec lui parce qu’on ne sait pas ce qui va sortir de sa bouche. Je veux dire, vous savez ce qu’il y a dans le script, mais vous ne savez pas comment il va le dire ou ce qu’il va faire. Donc c’était vraiment amusant. Et je crois que (parce que je le lui ai volé) qu’il se voit beaucoup en Tommy. Tous ces aspects qu’on ne voit pas encore chez son fils, parce que logiquement son fils est plus jeune… c’est comme s’il voulait que son fils devienne quelqu’un de fort, quelqu’un qui soit autant un leader que Tommy, c’est comme ça qu’il veut que son fils soit … c’est aussi lui, mais la vérité est qu’il vieillit et a besoin de son fils pour continuer. Je pense qu’il voit une âme sœur en Tommy Egan.

