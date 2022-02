Marvel Comics dévoile une nouvelle bande-annonce pour Ghost Raider

A l’occasion du nouveau lancement d’une série de bandes dessinées par »Ghost Raider », Marvel Comics vient de publier une bande-annonce qui fait allusion à ce que nous verrons dans ce nouvel opus de Johnny Blaze, qui revient à nouveau en tant que Spirit of Vengeance. La nouvelle édition aura pour auteur Benjamin Percyqui a déjà travaillé sur des bandes dessinées telles que »X-Force », et aura comme artiste illustrateur Cory Smithqui a illustré l’histoire de Captain Marvel.

La bande-annonce animée, présentant les séries originales de cette nouvelle série de bandes dessinées, donne aux téléspectateurs un aperçu de la vérité macabre qui se cache juste sous la surface de la nouvelle vie irréelle de Johnny Blaze, devant combattre certaines incarnations de mutants à l’apparence effrayante et qui menacent de détruire sa vie et celle des citoyens.

Avec une touche de violence brutale, des démons tordus et les flammes emblématiques du personnage, cette nouvelle série contient la touche emblématique de la bande dessinée » Ghost Rider » que les fans reconnaîtront des épisodes précédents, mais sans révéler le mystère caché qui devra être révélé. affrontez Johnny dans cette nouvelle histoire.

Benjamin Percy a déclaré dans une interview que dans cette nouvelle histoire, on verra Johnny Blaze perdre le contrôle du Ghost Rider, car lorsqu’il est possédé par l’Esprit de Vengeance, il perd le souvenir de ce qui se passe ou fait pendant qu’il se transforme, contrairement à les autres tomes où il avait le contrôle total du motard de feu.

Faisant sa première apparition en 1972 dans la bande dessinée »Marvel Spotlight #5 » de Gary Friedrich et mike ploog, Ghost Rider raconte l’histoire de Johnny Blaze, un motard qui passe un pacte avec le diable pour sauver la vie de son ami et mentor Crash Simpson. Même ce traitement, son ami perd la vie et il se transforme en Ghost Rider, depuis lors, Johnny a passé des décennies à combattre des démons pour venger la mort de son ami, ainsi qu’à traquer les méchants qui se mettent en travers de son chemin, devenant dans l’esprit de vengeance.