Christian Bale pensait qu’il pourrait jouer à Batman pour toujours

De nombreux acteurs ont dépeint Batman / Bruce Wayne au fil des ans, que ce soit Val Kilmer, George Clooney, Ben Affleck ou le dernier acteur à revêtir le capot, Robert Pattinson. Certaines des performances ont été critiquées; cependant, peu de gens diraient que Christian Bale était l’une des meilleures représentations jamais vues sur grand écran. Bien sûr, cela aide que ses films, Le Chevalier Noir trilogie, sont considérées comme l’une des meilleures adaptations de bandes dessinées de tous les temps.





Les films, dirigés par Christopher Nolan, étaient si populaires, en fait, que Bale n’était pas sûr qu’il arrêterait un jour de jouer le personnage. Lors d’une interview avec GQ, l’acteur a parlé de son temps avec la franchise, disant qu’il aimait jouer le personnage mais qu’il pensait qu’il n’échapperait peut-être jamais aux films. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait peur d’être coincé avec le rôle pour toujours, il a répondu : « Oui, mais j’ai adoré ça. J’ai adoré ça parce que je me disais : « Ça pourrait être ça. Je ne pourrais jamais être autre chose que ça » et pour beaucoup de gens, je ne le ferai pas », explique-t-il.

« J’étais comme, ‘Ah, peut-être que je vais être obligé de faire quelque chose de différent. Et peut-être ce putain de truc que j’ai été forcé de faire quand j’étais enfant et que je n’ai pas f ** ***g veux faire en premier lieu, je suis sorti. Et je suis libre.’ Et puis ça ne s’est pas fait. » Bale doit être satisfait de son choix de rester avec la franchise, car il a joué le personnage pendant sept ans avant de raccrocher sa cape. Il est depuis revenu dans le monde des adaptations de bandes dessinées avec son interprétation de Gorr le dieu boucher dans Thor : Amour et tonnerre. Cependant, son rôle dans le film MCU n’est peut-être pas aussi mémorable que son passage à Bruce Wayne.





Le Chevalier Noir La trilogie a changé les films de bandes dessinées

Frères Warner

Le Chevalier Noir la trilogie a commencé avec Batman commence en 2005, ouvrant la voie à ce qui est largement considéré comme l’un des plus grands films de bandes dessinées jamais sortis. Le deuxième volet, intitulé Le Chevalier Noir, a vu Heath Ledger dans le rôle d’antagoniste. Le film a été un énorme succès, représentant un milliard de dollars au box-office. De plus, la version mature de Batman a préparé le terrain pour l’avenir des adaptations de bandes dessinées, le MCU commençant ses films quelques années seulement après. Batman commence a été publié.

Au cours de son interview avec GQ, Bale a reconnu l’impact culturel des films dirigés par Nolan, bien qu’il ait l’impression que quelqu’un d’autre était derrière. « J’ai toujours eu l’impression que c’était quelque chose que quelqu’un d’autre faisait, vraiment, à bien des égards », explique-t-il. « J’étais comme, ‘Oh ouais. Cette chose s’est produite là-bas. Et ça marche très bien là-bas, j’entends. C’est génial.’ Et je pars chez Ralphs, le supermarché, pour acheter des bananes. » Malgré son humilité envers le projet, Bale était sans aucun doute une des principales raisons du succès de Le Chevalier Noir trilogie.

L’acteur de 47 ans a depuis déclaré qu’il reprendrait le rôle si le réalisateur Christopher Nolan le lui demandait, mais ne vous attendez pas à cela de si tôt. Nolan travaille actuellement sur sa prochaine épopée, Oppenheimertandis que Bale s’est occupé de projets tels que Amsterdam et L’oeil bleu pâle. Cependant, même si l’acteur ne revient pas Homme chauve-sourisles fans espèrent une éventuelle réunion entre Bale et Nolan dans un futur projet.