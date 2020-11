La sœur aînée de J-Hope parle de sa chaîne YouTube et de son futur mari dans une interview avec AtStyle

BTSde J-Hope fait la une des journaux mais cette fois, ce n’est pas à cause de quelque chose qu’il a fait. La sœur de J-Hope est présentée dans le numéro de décembre de AtStyle et son image suscite une attention positive.

La belle soeur aînée de J-Hope Jung Da Won, qui passe Jiwoo s’est récemment assis avec AtStyle pour tourner une image avec eux. Cependant, ce ne serait pas la première fois que la sœur du membre de BTS faisait la une des journaux. Il n’y a pas si longtemps, elle a ouvert la sienne Youtube chaîne et avec seulement deux téléchargements de vidéos, elle a réussi à obtenir 1 million d’abonnés.

Jiwoo a partagé ses projets futurs pour sa chaîne YouTube. Elle a déclaré que,

La sœur du membre du BTS se tient occupée car elle exploite un centre commercial depuis 5 ans et vient de lancer récemment une marque de lunettes en août. Elle a partagé ça,

L’éthique du travail acharné semble régner dans la famille lorsque la sœur de J-Hope a révélé ses futurs objectifs de carrière qui montraient sa détermination et sa passion pour les affaires.

Ses gros titres ne s’arrêtent pas là puisqu’elle a également fait les gros titres pour son prochain faire-part de mariage! Elle a révélé que,

Mon futur mari me ressemble. Nous aimons tous les deux notre travail et sommes tous les deux indépendants, donc même après notre mariage, je pense que nous partagerons un style de vie similaire à celui que nous vivons actuellement.

Elle a continué en partageant à quel point elle était excitée de voir une autre personne rejoindre sa famille parce que c’est ainsi qu’elle trouve la guérison dans la vie.

Je trouve la guérison par la famille et je partage ma vie quotidienne avec eux. Mon futur mari est une personne fiable et j’ai l’impression de gagner une autre personne à mes côtés et cela me donne de la force.

– Jiwoo