Shadow Warrior 3 continue de ressembler à un chaos total dans la dernière bande-annonce de gameplay

La série Shadow Warrior suit certainement son propre chemin, et nous l’apprécions vraiment. Shadow Warrior 3 voit le protagoniste Lo Wang et son acolyte Orochi Zilla se lancer dans une autre aventure qui sauve le monde, essayant cette fois de reprendre un dragon qu’ils ont libéré par inadvertance de sa prison. Comme vous pouvez le voir dans cette bande-annonce de gameplay, ils géreront la situation en massacrant des méchants démoniaques avec des balles et des lames, et cela a l’air brillamment fou.

Nous avons déjà fait la comparaison, mais cela s’inspire certainement des jeux DOOM les plus récents – le rythme effréné, les viscères et le mouvement constant sont tous là. Il a aussi des vibrations Bulletstorm; vous pouvez lancer des ennemis dans des pièges avec des coups de pied bien placés. Tout semble plutôt prometteur, et nous sommes impatients de poursuivre ce voyage sauvage lorsqu’il sortira sur PlayStation 4 cette année.

Êtes-vous excité pour Shadow Warrior 3? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.