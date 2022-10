Xiaomi vient de retirer 5 autres mobiles: ils se retrouvent sans support ni pièces détachées

in

Il s’agit des Mi 9 Transparent Edition, Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium, Mi 8 SE et Mi 9 SE, qui ont été abandonnés par Xiaomi et sont désormais sans mises à jour ni pièces de rechange pour les réparations.

La famille des appareils Xiaomi et ses sous-marques est certainement très étendue, et peut-être pour cette raison, le fabricant chinois est souvent obligé de avancer la fin du support de certains de ses terminaux pour faire place aux nouveautés.

Dans ce cas, les compagnons de xiaomiui.net nous ont révélé ce qu’ils sont Les 5 derniers téléphones Xiaomi à être abandonnés par le géant de Haidian, qui ne leur offrira plus pas de support de mise à niveau et pas de composants et de pièces pour d’éventuelles réparations dans leurs services techniques.

En fait, c’est qu’on parle toujours de la fin du support de mise à jour, mais dans ce cas ces 5 mobiles seront complètement arrêtés donc, sans assistance technique, Ils ne peuvent pas être réparés en cas de casse ou de panne. au moins avec des composants officiels et dans le SAT recommandé.

La mauvaise nouvelle arrive pour les utilisateurs de les 5 téléphones qui suivent de Xiaomi et Redmi:

Xiaomi Mi 9 édition transparente.

Redmi K20 Pro.

Redmi K20 Pro Premium.

Xiaomi Mi 8 SE.

Xiaomi Mi 9 SE.

Bien sûr, l’annonce a été faite en Chine et nous ne savons pas comment cela affectera les appareils vendus dans le monde, qui devront s’adapter à la législation pertinente dans chaque cas. Il faut se rappeler que en Europe, une période de support technique beaucoup plus longue est nécessaire que sur d’autres marchés.

En fait, c’est qu’ici les mobiles comme le Redmi K20 Pro n’étaient pas vendus en tant que tels, mais plutôt ils ont été rebaptisés Xiaomi Mi 9T et Mi 9T Prodonc pour l’instant ne nous inquiétons pas trop sauf pour certaines mises à jour logicielles qui n’arriveront jamais pas même sous la forme de correctifs de sécurité.

