Qui est Midori Francis, l’actrice qui interprète Mika Yasuda dans « Grey’s Anatomy »

Avec la première de saison 19 de « Grey’s Anatomy », des acteurs comme Adélaïde Kane, alexis floyd Oui Harry Shum Jr. rejoignez le casting de la célèbre série mettant en vedette Ellen Pompeo.

Ils sont également ajoutés Midori Françoisune interprète qui a une carrière exceptionnelle au théâtre et qui cherche à surprendre la fiction populaire par son talent.

Vous voulez en savoir plus sur elle ? Dans les lignes suivantes, découvrez qui est midori francisl’actrice qui joue Mika Yasuda dans la série de abc « L’anatomie de Grey ». Découvrez ainsi les principales données de sa biographie et de sa carrière.

QUI EST MIDORI FRANCIS ?

Midori Iwama, mieux connu comme Midori François, est une actrice américaine avec une longue carrière théâtrale. Grâce à son travail dans diverses mises en scène, il a remporté des prix NYIT, Obie et Drama Desk.

Au niveau international, il a obtenu une grande reconnaissance pour le projet de Netflix « Dash & Lily » (2020), ainsi que pour leurs rôles dans les productions « Bons garçons » Oui « Océan 8 ».

A grandi dans rumson, Nouveau pullet est la fille de Joanne Oui Ken Iwama. En ce sens, il a une ascendance japonaise du côté de son père, et irlandaise et italienne du côté de sa mère.

En 2014, il obtient le Baccalauréat en beaux-arts en interprétation de la université rutgers. Plus tard, il a réussi à participer à des œuvres primées telles que « Les filles habituelles » et « Les loups ».

Francis est identifié comme Hapa, un terme hawaïen faisant référence à toute personne d’origine ethnique mixte. De plus, c’est queer et a toujours été ouvert pour parler de l’importance de la représentation des peuples asiatiques dans les médias grand public.

L’actrice dans une élégante robe noire (Photo: Midori Francis / Instagram)

DONNÉES PERSONNELLES DE MIDORI FRANCIS

Nom de naissance : Midori Iwama

Date de naissance : 16 avril 1994

Lieu de naissance : Lakewood, New Jersey, États-Unis

Âge : 28 ans

signe du zodiaque : bélier

Profession : Actrice

Instagram : @midorigilory

LA CARRIÈRE DE MIDORI FRANCIS

Selon son dossier IMDb, voici les films et séries télévisées auxquels l’actrice a participé :

Les films de Midori Francis :

2018 : « Ocean’s 8 » comme avril

2018 : « Paternel »

2019: « South Mountain » comme Emme

2019: « Good Boys » comme Lily

2021: «L’au-delà de la fête» en tant que Lisa

Série télévisée Midori Francis:

2016: « Plus jeune » comme Lin

2017: » Gotham » comme Emma Hsueh

2018 : « Divorce » en tant que Katie

2019: « Le bouleau » comme Lanie Bouchard

2020: « Dash & Lily » comme Lily

2021: «La vie sexuelle des étudiantes» en tant qu’Alicia

2022: « Grey’s Anatomy » en tant que Dr Mika Yasuda

Quelques pièces de Midori Francis :

2014: « Vanya et Sonia et Masha et Spike » comme Nina

2015: « Peter et le Starcatcher » comme Molly

2016 : « Connecté » en tant que Meghan

2017-2018 : « Les loups » au n° 8

2019: « Avant la réunion » en tant que Nicole

2019 : « Usual Girls » en tant que Kyeoung

MIDORI FRANCIS DANS « GREY’S ANATOMY »

Dans la saison 19 de « L’anatomie de Grey », Midori François interprète Mika Yasuda. Elle est une résidente en chirurgie de première année qui vient d’une famille nombreuse avec 8 frères et sœurs.

Selon abc, Mike elle a l’habitude d’être ignorée et sous-estimée, et elle l’utilise à son avantage, tout en faisant face à des prêts étudiants paralysants. En ce sens, elle est une combattante et confiante qu’elle peut atteindre tous ses objectifs.

Selon l’actrice, elle pourrait décrire son personnage comme « désordonné ». Dans une interview pour Entertainment Tonight, il a déclaré : « La base d’être un être humain est d’être désordonné, de faire des erreurs, d’être imparfait. Et je pense que si vous pouvez faire cela avec un personnage en tant qu’acteur, c’est tout ce que vous pouvez demander en termes de représentation. »

Midori Francis fait partie de la 19e saison de « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

PHOTOS DE MIDORI FRANCIS

L’interprète est américaine (Photo : Midori Francis / Instagram)

Un des clichés que l’artiste a partagé sur ses réseaux sociaux (Photo : Midori Francis / Instagram)