Chris Pratt appelle la presse affirmant que les Gardiens de la Galaxie seraient le premier flop de Marvel

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 mettra fin au règne de James Gunn sur l'univers cinématographique Marvel alors qu'il se dirigeait vers la prochaine ère des films et de la télévision de DC. Alors que le film aurait pu être le projet de départ du réalisateur, la star des Gardiens de la Galaxie Chris Pratt n'a pas abordé le sujet et a choisi d'aborder les jugements antérieurs sur la franchise à travers son dernier discours sur le tournage du film.





Pratt a décidé de parler et d’appeler ceux qui ont exprimé leur déception face à la franchise Guardians of the Galaxy. L’acteur admet qu’il a sauvé des tonnes de coupures de presse affirmant que gardiens de la Galaxie serait le premier flop de Marvel. Il a dit Fandango tel que rapporté par Variety,

« Je ne suis pas une personne vindicative… mais il se trouve que j’avais dans mes notes plusieurs coupures de presse sauvegardées du premier film quand tout le monde prédisait que ‘Les Gardiens de la Galaxie’ allait être le premier flop de Marvel. C’était le consensus critique. Tout le monde disait toutes ces choses négatives. À l’époque, nous n’étions pas sûrs et nerveux à propos des perspectives… ils disent que c’est un titre dont personne n’a jamais entendu parler, nous n’avons pas de stars de premier plan, [it will be] Le premier échec de Marvel. Je me souviens de tout ça. »

Confirmé, l’acteur était vraiment content qu’aucune des affirmations et des prédictions supposées ne se soient réalisées. Le film avait remporté un énorme succès au box-office, a-t-il poursuivi,

« Bien sûr, rien de tout cela ne s’est réalisé. Nous avons eu cette belle course. À la fin, je voulais lire certaines de ces coupures de presse aux acteurs et à l’équipe et à James et à… je suppose qu’il faut un peu le frotter. Juste pour dire que nous avons surmonté beaucoup de choses pour arriver là où nous sommes et nous n’étions pas censés être là où nous sommes, mais nous avons fait quelque chose de spécial. Juste pour se prélasser dans le moment de ce que ces 10 dernières années ont été.





La course impressionnante des Gardiens de la Galaxie

Le premier film de la gardiens de la Galaxie a rapporté 94 millions de dollars lors de son seul week-end d’ouverture. Il a défié tous les doutes qui entouraient la franchise alors qu’elle gagnait plus de 700 millions de dollars dans le monde. C’est une grande réussite compte tenu des personnages de bandes dessinées qui ne sont pas aussi populaires que Spider-Man ou Captain America.

La suite de gardiens de la Galaxie a même mieux performé en gagnant 146 millions de dollars en ouverture le week-end et en terminant avec plus de 860 millions de dollars de résultats au box-office mondial.

La franchise devrait revenir sur grand écran alors que Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sort en salles le 5 mai 2023.