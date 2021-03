Donner vie à Kung Lao est une question de chapeau, déclare Max Huang, la star de Mortal Kombat

La popularité de la série de jeux emblématique Combat mortel est en grande partie dû à sa large liste de personnages, chacun avec ses propres styles de combat, mouvements spéciaux et brutalités / décès. Le live-action à venir Combat mortel film apportera un certain nombre de personnages des jeux au grand écran pour la première fois. L’acteur Max Huang, qui jouera le rôle de Kung Lao, a révélé dans une interview avec ComicBook.com la vaste histoire des jeux qu’il a étudiés pour informer son portrait du personnage.

« Donc, juste après avoir obtenu le rôle, je suis allé à la formation et à la recherche. Alors j’ai regardé toutes les séquences et le jeu et toutes les morts, les brutalités qui étaient là-bas. Et j’étais juste comme, d’accord, il y a tellement de contenu que Je peux inclure et travailler avec, mais aussi y ajouter mon propre type de saveur. Alors oui, j’ai fait un chapeau en carton devant le miroir. Wow. Le personnage est déjà tellement cool. Mais pouvez-vous faire plus avec ça? Comment pouvez-vous passer au niveau supérieur de la représentation de Kung Lao, car c’est en fait la première fois que ce personnage est vu sur le très grand écran. «

Dans les jeux, Kung Lao est l’un des derniers descendants connus du grand combattant Kung Lao, un ancien Champion de Mortal Kombat qui a perdu le titre et sa vie face au Shokan, le Prince Goro, il y a 500 ans. Cela s’est avéré être le point de basculement qui a conduit à la domination du sorcier Shang Tsung sur le tournoi. Le Kung Lao actuel a été initialement choisi pour représenter le Shaolin dans le nouveau Mortal Kombat mais a refusé, et sa place a été prise par son ami Liu Kang, qui dans le prochain film est son cousin.

L’image la plus emblématique de Kung Lao est son chapeau à pointe d’acier, qu’il peut utiliser comme un frisbee mortel au milieu d’un combat. Selon Huang, s’équiper du chapeau approprié pour le rôle a été d’une grande aide pour pouvoir incarner Kung Lao.

«C’était génial parce qu’ils m’ont en fait emmené en Nouvelle-Zélande juste pour le montage du chapeau. Et une fois que je tenais le chapeau, le vrai chapeau dans ma main – je veux dire qu’il était assez lourd. Donc, vous savez qu’un chapeau en carton est assez léger, je dois faire beaucoup de mouvements avec. Mais OK, alors vous obtenez le chapeau lourd et c’est assez différent. Mais je veux dire avec le chapeau vous commencez vraiment à entrer dans le rôle et à vraiment devenir le personnage je pense parce que c’est ce qui le rend si spécial, c’est le chapeau. «

Réalisé par Simon McQuoid et produit par James Wan, Combat mortel met en vedette Lewis Tan comme Cole Young, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Josh Lawson comme Kano, Tadanobu Asano comme Lord Raiden, Mehcad Brooks comme Jackson « Jax » Bridges, Ludi Lin comme Liu Kang, Chin Han comme Shang Tsung, Joe Taslim comme Bi- Han et Sub-Zero, Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi et Scorpion, Max Huang comme Kung Lao, Sisi Stringer comme Mileena, Matilda Kimber comme Emily Young et Laura Brent comme Allison Young. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 16 avril. Des remarques sur la canne de recherche de ComicBook.com tandis que des remarques sur la mise en place du chapeau emblématique sont également venues de CB.com

Sujets: Mortal Kombat