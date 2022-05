Les 3 séries les plus vues sur Prime Video la semaine dernière (23-29 mai)

Première vidéo C’est l’une des plateformes les plus populaires dans le monde du streaming et la raison fondamentale est le contenu avec lequel ce service surprend son public mois après mois. Dans cette opportunité, il ne reste pas longtemps avant la fin du mois de mai et il existe des tendances concernant les séries télévisées les plus regardées au cours de la semaine dernière. Spoiler vous indique quels sont les trois titres les plus joués du 23 au 29 mai.

Ces émissions de télévision sont l’excuse parfaite pour Première vidéo Présentez vos lettres de créance dans ce que nous avons sympathiquement annoncé comme le guerre du streamingcette confrontation qui trouve les différentes plateformes proposant constamment des nouvelles dans leurs catalogues et dans laquelle les vrais gagnants sont les téléspectateurs qui choisissent leurs préférences, de la même manière que cela s’est produit cette semaine à Première vidéo.

+La série la plus vue sur Prime Video la semaine dernière

.3. attrapeur

Jack Reacher a été emprisonné pour un crime qu’il n’a pas commis et, à sa libération, se retrouve à enquêter sur un complot avec des policiers, des politiciens et des hommes d’affaires éminents corrompus. Dans cette mission, il reçoit l’aide d’Oscar Finlay et de Roscoe Conklin. Avec Alan Ritchson et basée sur les romans de Lee Child, cette série a été un véritable succès depuis sa première.

.deux. Bosch : héritage

Bosch gagne maintenant sa vie en tant que détective privé deux ans après avoir quitté le département de police de Los Angeles et se retrouve à travailler avec un ancien ennemi et avocat de premier plan, Honey « Money » Chandler. Pendant ce temps, la fille de Bosch, Maddie, s’aventure dans le monde du département de police de Los Angeles. Avec Titus Welliver, Mimi Rogers, Madison Lintz et Stephen A. Chang.

.1. ciel nocturne

Irene et Franklin York, un couple de retraités, ont un secret : une caméra enterrée dans leur jardin qui mène à une étrange planète désertique. Lorsqu’un jeune homme énigmatique arrive, l’existence paisible des York est bouleversée et la chambre qu’ils pensaient si bien connaître s’avère être bien plus qu’ils n’auraient pu l’imaginer. Un casting all-star dirigé par Sissy Spacek et JK Simmons pour une émission de science-fiction qui a décroché le jackpot cette semaine.

