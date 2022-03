Oscars 2022 : pronostic pour la catégorie Meilleur réalisateur

oscars 2022

Une semaine avant la cérémonie, on vous dit lequel des nominés est celui qui pourra remporter l’un des grands lots de la soirée. C’est notre prédiction !

© GettyOscars 2022 : prédiction pour la catégorie Meilleure réalisation.

Dans une semaine seulement, nous allons vivre la 94e édition du Prix ​​Oscar, où la Hollywood Academy récompensera ceux qui s’estiment dignes de prendre la statuette la plus ambitieuse de l’industrie cinématographique. L’une des catégories les plus importantes est la meilleure direction, où ils chercheront à sortir victorieux Kenneth Branagh, Rysuke Hamaguchi, Paul Thomas Anderson, Jane Campion et Steven Spielberg. Qui peut gagner ?

Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes seront les présentateurs de l’événement dimanche 27 mars, après trois éditions où il n’y avait pas de pilote assigné. Les stars se préparent déjà à assister à la Théâtre Dolby de Los Angelesoù des films comme Le pouvoir du chien, Belfast, CODA et conduire ma voitureentre autres, se positionnent comme les favoris de la soirée pour le meilleur film.

+Qui peut remporter l’Oscar de la meilleure réalisation ?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, il y a cinq noms de famille sélectionnés qui iront à la recherche de la statuette mythique, mais tout indique que Jeanne Campionqui a dirigé Le pouvoir du chien, sera le grand gagnant de la soirée. Pour arriver à cette conclusion, il suffit d’observer ce qu’ils ont choisi dans le Prix ​​​​de la guilde des réalisateurs (Prix DGA)depuis cette année le directeur a triomphé et ils ont réussi à prédire l’élection de l’Académie en 64 des 72 occasions.

Au cours de cette saison de récompenses, Campion a reçu les BAFTA, les Golden Globes et les Critics’ Choice Awards dans les catégories du meilleur réalisateur, il serait donc vraiment étrange qu’il ne remporte pas l’Oscar dimanche prochain. Alors que Paul Thomas Anderson, Kenneth Branagh, Steven Spielberg et Rysuke Hamaguchi se sont tous démarqués, les observations laissent Jeanne comme vainqueur.

Si cette victoire se concrétise, le réalisateur Elle sera seulement la troisième femme à avoir remporté l’Oscar de cette catégorie et rejoindra ainsi le groupe sélect composé de Kathryn Bigelow et Chloé Zhao. De plus, on s’attend à ce que son film, Le pouvoir du chiengagnez une grosse somme de lots dans la soirée, dans ce qui sera peut-être aussi la consécration du service de streaming Netflix dans le milieu universitaire.

