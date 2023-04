Liste des acteurs et personnages de « BEEF » : qui est qui dans la nouvelle série Netflix

La série « BEEF » (« La colère ») vient au catalogue Netflix jeudi prochain 6 avril. Ainsi, de grandes attentes ont été générées de la part des fans de Steven Yeun et Ali Wong, qui sont les protagonistes de ce comédie dramatique.

Créé par lee sungjinla production raconte comment un incident de rage au volant consume lentement les deux personnes impliquées.

Envie de rencontrer les acteurs et personnages de « BEEF » ? Ensuite, découvrez qui est qui dans le séries de Netflix, grâce à notre guide de casting.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « BEEF » ?

1. Steven Yeun comme Danny Cho

Steven Yeun est une star dans Hollywood. L’acteur sud-coréen est devenu populaire pour jouer Glenn Rhee dans « The Walking Dead » et a ensuite été nominé pour un Oscar pour son travail dans le film « Minari ».

Dans « BŒUF »donne vie à Danny Cho, le protagoniste masculin de l’histoire. Il a des problèmes financiers, peu de perspectives d’emploi et un jeune frère dont il se sent responsable.

Steven Yeun dans le rôle de Danny Cho dans la série « BEEF » (Photo : Netflix)

2. Ali Wong comme Amy Lau

Amy Lau est l’autre figure stellaire de l’histoire. Elle a un très beau mari, une fille adorable et une maison récemment rénovée, mais ses efforts se concentreront sur la ruine de la vie de danny.

L’actrice qui l’interprète est Ali Wangque l’on peut aussi voir dans « Peut-être pour toujours » ou dans ses monologues humoristiques disponibles sur Netflix.

Ali Wong dans le rôle d’Amy Lau dans la série « BEEF » (Photo : Netflix)

3. Joseph Lee comme George Nakai

George Il est le mari de Amy. C’est un sculpteur qui se consacre aux travaux ménagers. L’artiste Joseph Lee C’est lui qui donne vie au personnage. Il a fait partie du casting de « Miracle que nous avons rencontré » et « Recherche ».

Joseph Lee dans le rôle de George Nakai dans la série « BEEF » (Photo : Netflix)

4. Jeune Mazino comme Paul Cho

Jeune Mazinoreconnu pour ses rôles dans « Verre » et « La grive des bois »se met dans la peau de Paul Cho. Il est le petit frère de danny et partage son temps entre jouer à des jeux vidéo et investir dans les crypto-monnaies.

Le jeune Mazino dans le rôle de Paul Cho dans la série « BEEF » (Photo : Netflix)

5. David Choe comme Isaac Cho

Isaac est le drôle de cousin de danny et Paul. Il vient de sortir de prison et est joué par l’artiste david choé.

David Choe dans le rôle d’Isaac Cho dans la série « BEEF » (Photo : Netflix)

6. Patti Yasutake comme Fumi Nakai

fumi est la mère de Georgeil remplit donc le rôle de belle-mère passive-agressive de Amy. L’étoile qui donne vie au personnage est Patti Yasutakepopulaire pour les projets « Gung Ho » et « abusé ».

Patti Yasutake joue Fumi Nakai dans la série « BEEF » (Photo : Netflix)

7. Maria Bello comme Jordan Forster

C’est toujours un plaisir de voir Maria Bello sur les écrans. L’actrice de « La Momie 3 », « Coyote Ugly » et « Une histoire de violence »Maintenant, il se met à la place de Jordan Forster. C’est une femme incroyablement riche qui a l’habitude d’obtenir ce qu’elle veut.

Maria Bello dans le rôle de Jordan Forster dans la série « BEEF » (Photo : Netflix)

8. Ashley Park dans le rôle de Naomi Forster

Noémie est la belle-sœur de Jordan. Elle est présentée comme une femme au foyer élégante et glamour, mais solitaire. Parc Ashleycélèbre pour sa participation à « Emilie à Paris »est celui qui l’interprète.

Ashley Park dans le rôle de Naomi Forster dans la série « BEEF » (Photo : Netflix)

9. Remy Holt dans le rôle de June Nakai

La petite Juin est la fille unique de Amy et George. Elle aime l’art, les sucreries et passer du temps avec ses parents. le talentueux Rémy Holt est celui qui donne la vie à l’héritière du Nakai.

Remy Holt dans le rôle de June Nakai dans la série « BEEF » (Photo : Netflix)

Autres acteurs qui font partie du casting de « BEEF »:

Justin H.Min comme Edwin : Le garçon qui a épousé Veronica, la chérie d’enfance de danny .

Le garçon qui a épousé Veronica, la chérie d’enfance de . Andrew Santino comme Michael: un des amis de Isaac toujours à la recherche du prochain stratagème pour gagner de l’argent.

un des amis de toujours à la recherche du prochain stratagème pour gagner de l’argent. Rextizzy comme Bobby : Un autre des amis de Isaac .

Un autre des amis de . Mia Serafino comme Mia : L’employé flatteur de Amy .

L’employé flatteur de . Ione Skye

COMMENT VOIR « BOEUF » ?

« BŒUF » sera disponible dans le catalogue en ligne du Plateforme de streaming Netflix à partir du jeudi 6 avril. À partir de ce jour, vous ne pourrez profiter de la fiction qu’avec votre abonnement régulier au service. Accès depuis ce lien.