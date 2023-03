Chris Pine sur Princess Diaries 3: « Je suis là pour ça »

Les journaux de la princesse 3 a été confirmé en novembre, mais les détails entourant le film prévu restent pour la plupart secrets. Ceux qui sont impatients de savoir si leurs favoris reviendront pour le film seront heureux de savoir que Chris Pin est ouvert au retour de Genovia. Pine a rejoint la franchise lors de sa suite, The Princess Diaries 2: fiançailles royales, dans le rôle de Lord Nicholas Deveraux, le rival de la princesse Mia Thermpolis (Anne Hathaway) devenu partenaire amoureux. Le film de 2004 était le premier long métrage de Pine.





Lors de la première Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs au Regency Village Theatre de Los Angeles dimanche, Pine s’est entretenu avec HE à propos de son intérêt à participer à The Princess Diaries 3.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Ouais, je suis là ! Je suis là pour ça. Appelez-moi ou envoyez-moi un e-mail », a-t-il déclaré à la publication.

Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Rege-Jean Page, Justice Smith et Sophia Lillis jouent dans Donjons & Dragons : l’honneur des voleursqui sera présenté le vendredi 31 mars. Ensuite, Pine devrait apparaître dans Homme de piscine (qu’il dirige également), un film sans titre Star Trek suite, et Flash d’information, où il incarnera le célèbre journaliste de radiotélévision Walter Cronkite. Il prêtera également sa voix à Poulet Robot et de Disney Souhait.





Disney

Le journal d’une princesse, qui a été créée en 2001, mettait en vedette Hathaway et Julie Andrews dans le rôle de Mia et de la reine Clarisse Renaldi, respectivement. En tant que Mia, Hathaway a dépeint une adolescente maladroite qui découvre qu’elle est en fait une royauté. Le film populaire, qui a rapporté plus de 165 millions de dollars dans le monde, a été suivi de sa suite de 2004, qui a vu Mia retourner à Genovia après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Princeton.

Bien que Hathaway n’ait pas encore confirmé sa participation au troisième film de la franchise, elle a récemment discuté de la réaction des fans à l’annonce du prochain film :

« [It’s] palpitant [to] voir le niveau d’excitation pour cela. Nous ressentons exactement la même chose, et je sais que c’est probablement très frustrant [waiting]. » Elle a ajouté: « C’est un processus qui demande de la patience, et donc tout le monde devrait se considérer comme faisant partie de l’industrie du cinéma maintenant, car c’est le temps qu’il faut réellement pour faire des choses. »

Andrews a également parlé de sa possible implication. Malheureusement, il semble peu probable que l’actrice vétéran apparaisse dans Les journaux de la princesse 3.

« Je pense qu’il serait trop tard pour le faire maintenant. On parlait d’une suite il y a de nombreuses années. Mais je ne pense pas que cela se soit jamais produit. Et [director] Garry Marshall nous a ensuite quittés. [For] surtout moi, c’est trop loin maintenant pour y revenir. C’est une belle pensée, mais je ne pense pas que ce serait probablement possible. »

Marshall, surtout connu pour avoir créé Jours heureux et son travail de réalisateur de films comme À La Mer, Plages, Jolie Femmeet les deux Le journal d’une princesse films, est décédé en 2016. Le réalisateur du prochain film n’a pas été nommé.