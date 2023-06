The Last Wagon : C’est la FIN EXPLIQUEE du film Netflix

Netflix

Nous vous disons la fin de cette bande émotionnelle, donc avant de lire cette note, vous devez savoir qu’il y a beaucoup de spoilers pour l’intrigue.



© @NetflixLATAMThe Last Wagon est l’un des films les plus émouvants de l’année à ce jour.

Enregistrer Le dernier wagon est arrivé sur Netflix pour nous faire tous pleurer en nous souvenant de ces enseignants qui ont tout donné pour nous éduquer, alors si vous aviez des doutes sur son résultat, ici nous expliquons la fin de ce film.

Mais d’abord, voyons de quoi parle cette cassette : nous y rencontrons Ikal, un enfant qui voyage en permanence avec sa famille parce que son père se consacre à la construction de chemins de fer, donc il n’a pas eu la chance d’aller à l’école et avoir des amis.

C’est dans ce contexte qu’il rencontre Tuerto, Chico et Valeria, 3 enfants comme lui qui le présenteront plus tard à l’institutrice Georgina (Adriana Barraza)., qui fera tout pour lui donner l’éducation qu’il n’a pas eue mais surtout, l’inspirera à trouver sa vocation, malgré le fait que l’école soit menacée de fermeture. Et maintenant que vous savez de quoi parle ce film Netflix, soyez prudent car les spoilers arrivent.

C’est la FIN EXPLIQUÉE de The Last Wagon de Netflix

Après alerte spoiler, préparez-vous car Dans les dernières minutes on voit comment un inspecteur arrive pour vouloir fermer l’école cependant, il rencontre une enseignante nommée Valeria qui est surprise de se rendre compte que l’inspecteur n’est autre qu’Ikalqui avec elle prend la décision de garder l’école rurale ouverte, car c’est un héritage que l’enseignante Georgina leur a laissé.

Et c’est que la bande est racontée en 2 lignes temporelles: dans l’un on voit l’enfance d’Ikal et l’énorme influence que son professeur avait sur lui alors qu’il était sur l’autre ligne nous voyons Ikal comme un adulte et être inspecteur, qui a la lourde tâche d’avertir les écoles rurales qu’elles doivent fermer.

Pour lui À la fin du film Netflix, il nous reste le fait qu’Ikal et Valeria décident de garder la petite école debout Car bien que l’enseignante Georgina soit déjà décédée depuis 7 ans, l’inspiration qu’elle a laissée à ses élèves est inébranlable. Et vous, vos professeurs vous ont-ils inspiré d’une manière ou d’une autre ?

