Matt Reeves veut plonger plus profondément dans l’émotion des personnages dans The Batman Part 2

Matt Reeves veut transformer la suite en Le Batman dans un véritable voyage dans les émotions des personnages. Cela fait plus d’un an que Robert Pattinson est apparu pour la première fois sur grand écran habillé en The Dark Knight dans l’un des films de super-héros les plus ambitieux de ces dernières années.





Le succès de la version de Reeves du Caped Crusader a été tel que Warner Bros. Discovery n’a pas tardé à donner le feu vert à sa suite, malgré la vague massive de changements qui viendrait pour l’entreprise. Aujourd’hui, après la création de DC Studios et la révélation du plan à long terme de James Gunn pour la franchise, Batman Partie 2 fait toujours partie d’Elseworlds, une série de projets indépendants qui n’ont rien à voir avec le canon officiel.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

En 2025, les fans du héros de Gotham City pourront profiter d’une double dose du personnage, car non seulement Pattinson reviendra pour continuer son combat contre les criminels, mais ce sera aussi le début d’un nouveau Batman dans Les braves et les audacieuxle film qui appartient à la chronologie principale du nouveau DCU.

Cependant, beaucoup se demandent comment ils vont réussir à garder contemporaines deux versions d’un même personnage. Cependant, les tons et les scénarios seront différents, avec Le Batman empruntant un chemin plus sombre, plus rétrospectif.





Matt Reeves sur Batman partie 2

Warner Bros.

Tout en parlant avec Josh Horowitz dans le podcast Happy Sad Confused, Reeves a anticipé l’approche qu’il recherche pour le prochain épisode (via la maison de DCU):

« Nous allons prendre ces personnages et les mettre dans une sorte de danger émotionnel. Il y a une plongée en profondeur qui s’est déjà produite au début, maintenant je vais devoir plonger à nouveau en profondeur. »

Ce n’est pas une surprise que le réalisateur cherche à explorer plus profondément les personnages et à les mettre en lumière car c’était quelque chose qu’il avait mis en évidence dans le premier film. C’est d’ailleurs ce qu’il cherche à démontrer une fois de plus avec le spin-off de Le pingouinune série qui mettra en vedette le retour de Colin Farrell en tant que méchant emblématique et qui se connectera directement avec la suite, qui aura sûrement déjà Oswald Cobblepot comme véritable ennemi à vaincre.

Batman 2 pourrait également signifier l’introduction officielle du Joker de Barry Keoghan puisqu’il n’est apparu que dans l’une des dernières scènes du premier film et a à peine montré son visage. La psychologie derrière la relation entre Batman et Joker s’intégrerait parfaitement dans la vision de Reeves du personnage et de son univers.