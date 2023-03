Florence Pugh est choisie comme auteur-compositeur-interprète pour son film A Good Person

Musique

Florence Pugh a montré un grand engagement dans son nouveau film, A Good Person, où elle chante et compose de la musique avec l’intention de s’immerger dans son personnage.

Une bonne personne suit l’histoire d’Allison, qui après des années de souffrance après avoir été impliquée dans un accident de voiture mortel, forme un lien avec l’homme qui devait être son beau-père à l’époque. Le film est un drame américain écrit et réalisé par Zach Braff avec le protagoniste principal en charge de Florence Poug qu’il s’est vraiment engagé dans ce projet allant même jusqu’à chanter et composer la musique du film.

L’actrice de merveille a écrit et interprété deux chansons : la ballade slow ambient La meilleure partie et le thème au piano Je me hais. Chacun est présenté dans le film chanté par son personnage, Allison, une chanteuse montante dont la carrière est affectée par une tragédie personnelle. Dans ce contexte, Florence Poug elle a pris l’initiative d’être elle-même en charge de façonner cet aspect de son caractère.

L’engagement de Florence Pugh envers son personnage

« J’ai écrit ces chansons pour que mon personnage Allison joue dans le film, mais aussi comme un moyen de traiter et de digérer sa façon de penser et son état d’esprit actuel »Pugh a expliqué. « C’était incroyablement utile et difficile parce que je voulais une chanson qui reflète sa haine de soi d’une manière que le public puisse vraiment comprendre. »ajoute la jeune actrice.

Une bonne personne étoiles Morgan Freeman, Molly Shannon, Chinaza Uche, Celeste O’Connor, Zoe Lister-Jones et Alex Wolff. La bande originale du film, en plus des thèmes de Florence Pougcomprend des chansons de Plancher de velour et Lys des Fennes. La partition a été écrite par Bryce Desner de The National également connu pour son travail pour des films tels que Le revenant et allez! Allez.

Florence Poug a récemment joué dans les drames L’émerveillement et Ne t’inquiète pas chérie. Bientôt, vous pourrez profiter de sa capacité d’acteur dans une liste de projets hollywoodiens de haut niveau tels que oppenheimer de Christopher Nolan, le deuxième volet de la nouvelle version de Dune de Denis Villeneuve et le film de merveille, des éclairsoù elle personnifie à nouveau Yelena Belova, la nouvelle Black Widow.

