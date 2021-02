Helen Hunt a-t-elle subi une chirurgie plastique? Photos «  avant et après  »

Helen Hunt, l’actrice, réalisatrice et scénariste de 57 ans, sans doute mieux connue pour son rôle dans la sitcom bien-aimée des années 90 « Mad About You », a récemment rendu son sourire radieux sur les petits écrans partout. Le redémarrage a été lancé sur la plate-forme à la demande de Spectrum le 10 novembre 2019, amenant à nouveau l’adorable couple Paul et Jamie Buchman, joué par Paul Reiser et Hunt, dans nos salons.

À l’époque, Reiser partageait que le but du renouveau était «de ne pas essayer de le ramener à 1999. Nous n’essayons pas de revenir à quoi que ce soit … l’espoir est qu’il soit en quelque sorte intemporel et qu’il ne se limite pas à n’importe quelle période ou quoi que ce soit d’actualité. «

Bien sûr, alors que les meilleures émissions de télévision peuvent être intemporelles, nous, les humains, ne le sommes pas (et ne devrions pas l’être). Et quand Helen Hunt est apparue dans « Good Morning America » ​​en décembre 2018 pour promouvoir son apparition dans la série PBS « Shakespeare Uncovered », certains téléspectateurs ont pensé que l’actrice lauréate d’un Oscar et d’un Emmy était différente de celle qu’elle avait jusqu’à récemment.

Helen Hunt a-t-elle subi une chirurgie plastique?

Helen Hunt (naturellement) n’a pas encore commenté les rumeurs selon lesquelles elle aurait travaillé pour paraître plus jeune, il n’y a donc aucune preuve d’aucune sorte que l’actrice ait subi des procédures cosmétiques.

Malgré cela, les rumeurs sont passées à la vitesse supérieure après son apparition à GMA, alors que les fans se faisaient de plus en plus entendre sur leur pressentiment que Hunt devait avoir fait quelque chose récemment.

En octobre 2019, à peu près au même moment, Hunt a été impliquée dans un accident de voiture presque dévastateur dans lequel le SUV dans lequel elle roulait a été heurté par un autre véhicule, des rumeurs selon lesquelles elle aurait peut-être subi un lifting refait surface. Les fans ont affirmé avoir repéré une différence notable dans l’apparence de l’actrice dans la série dramatique de la BBC, « World on Fire ».

Certains sont allés jusqu’à exprimer ouvertement leurs pensées sur la façon dont le lifting éventuel de Hunt était «distrayant» pour eux lorsqu’ils regardaient l’émission. D’autres, cependant, ont rejeté les rumeurs, notant que la distraction qu’ils ressentaient pourrait en fait être due à une mauvaise CGI, et non à la chirurgie plastique.

La photo ci-dessous montre Hunt le 16 décembre 2019, participant à l’événement sur le tapis rouge « Mad About You » au Rainbow Room à New York.

Photo: Sam Aronov / Shutterstock

Le Dr Adam Schaffner, un chirurgien plasticien qui déclare ne pas avoir traité Hunt, a suggéré qu’elle avait peut-être eu «des procédures de levage telles que le lifting du visage et le lifting du cou», ajoutant qu’elle «pouvait également avoir eu un lifting du fil mini-invasif», ainsi que du Botox et / ou des charges.

De telles dissections publiques des caractéristiques physiques de femmes célèbres sont malheureuses, déplaisantes et attristantes au mieux, il n’est donc pas surprenant que Hunt, un vétéran d’Hollywood chevronné, ait refusé de prendre l’appât et de répondre aux questions sur ses procédures présumées par un oui ou un non.

Après tout, Hunt, qui aurait une valeur nette estimée à 75 millions de dollars, est aux yeux du public depuis qu’elle est une enfant actrice.

Ci-dessous, Helen Hunt est présentée en arrivant à la 18e édition des Critics ‘Choice Movie Awards à Los Angeles le 9 janvier 2013.

Photo: Kathy Hutchins / Shutterstock

Née le 15 juin 1963 (faisant d’elle une Gémeaux), Hunt a commencé à suivre les traces de son père, réalisateur américain et entraîneur par intérim Gordon Hunt, alors qu’elle n’avait que 8 ans. Dans les années 1970, elle a joué des rôles dans plusieurs séries télévisées à succès légendaires, notamment «The Mary Tyler Moore Show», «Swiss Family Robinson», «The Bionic Woman» et «The Facts Of Life».

Elle est particulièrement bien connue par la génération X pour son tour dans le classique culte spécial après l’école, «Desperate Lives», dans lequel son personnage prend PCP une fois, pour se jeter en hurlant par la fenêtre. Cette scène, avec un doublé qui pourrait très bien être une grande poupée de chiffon, est un classique absolu parmi les émissions spéciales de télévision des années 1980.

Au fur et à mesure que sa carrière à Hollywood progressait, elle est passée de la scène dans des comédies romantiques à des rôles dans lesquels elle sert de figure de sagesse et d’orientation. Et à travers tout cela, elle a continué à vieillir avec grâce.

La carrière incroyablement longue et fructueuse de Hunt dans le cinéma et la télévision a conduit à des prix et des distinctions bien mérités.

En 1998, Hunt a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour son travail dans « As Good As It Gets », dans lequel elle a joué aux côtés de Jack Nicholson.

Helen Hunt lors de la 70e cérémonie annuelle des Oscars en 1998.

Photo: Agence photo Featureflash / Shutterstock

Hunt avait fière allure dans le film de 2018, «La saison des miracles».

Elle ne ressemble peut-être pas à la jeune actrice au visage frais qu’elle était plus tôt dans sa carrière, mais franchement, personne ne devrait s’attendre (ni même particulièrement apprécier) une telle chose.

Le cou, le front et d’autres traits de Hunt montrent des signes naturels de vieillissement, et son visage a pris des contours élégants qu’elle n’avait pas quand elle était plus jeune.

Ci-dessous, Helen Hunt assiste à la première de Los Angeles de ‘Consumed’ en novembre 2015.

Photo: Press Line Photos / Shutterstock

Qu’Helen Hunt ait subi ou non une chirurgie plastique ou un autre travail esthétique, elle reste aussi belle, talentueuse et accomplie que jamais.

En ce qui concerne sa vie personnelle, Hunt est divorcée de l’acteur Hank Azaria depuis 2000.

Sa relation à long terme avec l’écrivain et producteur Matthew Carnahan, avec qui elle partage sa fille Makena Le, âgée de 16 ans, s’est terminée en 2017.

Emelyne écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Son travail a été vu chez Ravishly, Babble, Scary Mommy, The Mid, Redbook online et The Broad Side.