Karen Gillan taquine la nouvelle phase de Nebula dans Guardians of The Galaxy III

Les Gardiens de la Galaxie sont prêts à revenir sur grand écran dans le troisième volet de la trilogie menée par James Gunn, dans ce qui sera son dernier projet chez Marvel Studios avant de finalement partir pour DC Studios pour superviser tous les projets de la franchise.





Donc, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sera un adieu plus que particulier, non seulement pour le réalisateur mais aussi pour une partie du casting qui, petit à petit, laissera sa place aux nouvelles générations de héros du MCU. L’un d’entre eux perdra de l’importance est Nebula, Karen Gillanl’un des plus complexes et intéressants que Marvel ait présentés dans son grand univers partagé.

L’actrice s’apprête à quitter le personnage, qui aura fort à faire dans cet opus de la saga. Et ce sera un voyage plus qu’intéressant pour Nebula, selon Gillan, qui s’est récemment entretenu avec Deadline :

FILM VIDÉO DU JOUR

« Maintenant, nous voyons Nebula publier la mort de la source de son traumatisme, Thanos. Il a été éliminé de l’histoire, et maintenant nous voyons son personnage devenir un peu la personne qu’elle aurait dû être si cela ne s’était pas produit. pour elle », a partagé Gillan. Gillian a expliqué que la nouvelle idée du bonheur de Nebula est « sa nouvelle famille avec les nouveaux Gardiens et laisse entrer l’amour pour la première fois, plutôt que le mécanisme de défense se déclenche toujours. Lui permettant d’être aimée et d’aimer. »





À quoi s’attendre des Gardiens de la Galaxie Vol. 3

Disney+

Dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. III, notre chère bande de marginaux s’installe à Knowhere. Mais il ne faut pas longtemps avant que leurs vies soient bouleversées par les échos du passé troublé de Rocket. Toujours sous le choc de la perte de Gamora, Peter Quill doit rallier son équipe autour d’elle dans une mission dangereuse pour sauver la vie de Rocket, qui, si elle n’est pas menée à bien, pourrait entraîner la fin des Gardiens tels que nous les connaissons.

Le film verra les retours de Zoe Saldana, Vin Diesel, Chris Pratt, Bradley Cooper, Dave Bautista, Karen Gillan et Pom Klementieff dans les rôles principaux. Will Poulter les rejoindra, jouant le tant attendu Adam Warlock, qui sera simplement présenté pour jouer plus tard un rôle beaucoup plus important dans l’avenir du MCU.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait arriver dans les salles le 5 mai.