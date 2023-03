Taika Waititi jouera dans son propre film Star Wars

Le directeur Taika Waititi envisage de jouer un rôle dans son propre film »Star Wars ». Selon de nouveaux rapports, le cinéaste est toujours en développement actif de son film »Star Wars » pour le grand écran, jouant un rôle de soutien similaire à la façon dont il a fait Korg dans les films »Thor ».

Alors que le film » Star Wars » de Waititi n’a toujours pas de date de sortie et de titre officiels, de nouveaux rapports confirment qu’il pourrait ouvrir en décembre 2025, étant le premier à ramener les films » Star Wars » dans les salles.

C’était en 2017 lorsque le président de lucasfilm, kathleen kennedya confirmé que Taika Waititi réaliserait un prochain film Star Wars, après avoir participé à la série de »Le Mandalorien » en tant que droïde chasseur de primes IG-11, réalisant également le dernier épisode de la première saison. Après avoir terminé les premiers chapitres de la série, Waititi a entamé des pourparlers avec Lucasfilm pour réaliser un film dont la sortie était prévue en 2023.

Alors que Waititi n’avait pas initialement le temps de se consacrer à un épisode « Star Wars », il a exprimé un grand intérêt à réaliser un nouveau film dans la franchise emblématique. « Je pense que les gens me voient traîner avec des gens, en particulier Star Wars, et je pense que j’ai de bonnes discussions à ce sujet », a déclaré Waititi. « J’adorerais. Je ferais n’importe quel type de film si cela avait du sens et si cela ne ressemblait pas à un suicide professionnel. »

Les détails de l’histoire de Waititi pour « Star Wars » restent secrets, mais le réalisateur a déclaré qu’il y aura des personnages et des lieux familiers de l’univers de la franchise. « J’aimerais prendre quelque chose de nouveau et créer de nouveaux personnages et simplement élargir le monde, sinon j’ai l’impression que c’est une très petite histoire », a déclaré Waititi.

Bien que rien d’autre ne soit encore connu sur le nouveau film Star Wars, Taika Waititi reviendra en tant que droïde IG-11 dans la saison 3 de » The Mandalorian « , qui présente actuellement de nouveaux épisodes sur Disney +.