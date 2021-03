The Unholy Trailer: Le producteur Sam Raimi déchaîne la sainte horreur pendant le week-end de Pâques

Les morts qui marchent La star Jeffrey Dean Morgan doit à nouveau affronter ses peurs dans le film d’horreur produit par Sam Raimi Le impie. Prévu pour sortir le vendredi saint le mois prochain, le film est coproduit par Raimi, Rob Tapert et Evan Spiliotopoulos, avec Andra Ajemian et Romel Adam producteur exécutif. Spiliotopoulos a écrit et réalisé le long métrage. Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle du film ci-dessous.

Selon la connexion officielle, Le impie suit Alice, une « jeune fille malentendante qui, après une prétendue visite de la Vierge Marie, est inexplicablement capable d’entendre, de parler et de guérir les malades. Alors que la nouvelle se répand et que les gens de près et de loin affluent pour assister à ses miracles, un journaliste (Jeffrey Dean Morgan) dans l’espoir de relancer sa carrière, visite la petite ville de la Nouvelle-Angleterre pour enquêter. Lorsque des événements terrifiants commencent à se produire partout, il commence à se demander si ces phénomènes sont les œuvres de la Vierge Marie ou quelque chose de bien plus sinistre. «

Avec Morgan, Le impie stars Katie Aselton (Légion), William Sadler (Bill et Ted affrontent la musique), Cricket Brown (Dukeland), Diogo Morgado (MacGyver) et Cary Elwes (Scie, La princesse à marier). L’histoire est basée sur le livre de James Herbert Tombeau.

Les morts qui marchent les fans connaîtront Morgan mieux pour son rôle continu en tant que Negan dans la série, ayant fait ses débuts dans la série à la fin de la saison 6. Sa vraie épouse Hilarie Burton Morgan jouera la femme de Negan Lucille dans le prochain épisode de préquelle, « Voici Negan, « révélant la trame de fond derrière le personnage ignoble. L’épisode sera diffusé quelques jours après Le impie premières, avec AMC programmant « Voici Negan » pour le dimanche 4 avril.

Morgan est également connu pour avoir joué John Winchester, le père des frères Winchester joué par Jensen Ackles et Jared Padalecki, dans la longue série de science-fiction Surnaturel. Ses autres rôles incluent Denny Duquette sur L’anatomie de Grey, le comédien dans Gardienset Jason Crouse dans La bonne femme. L’acteur a également tourné un rôle pour le prochain film L’intégrité de Joseph Chambers.

Le cinéaste, Evan Spiliotopoulos, a également écrit le scénario du prochain GI Joe film dérivé Snake Eyes: Origines de GI Joe. Il a également travaillé sur les scénarios de les anges de Charlie, La belle et la Bête, The Huntsman: Winter’s War, et Hercule.

Tombeau, le livre qui Le impie est basé sur}, a été publié pour la première fois en 1983. Il explore les thèmes de l’extase religieuse, de l’hystérie de masse, de la possession démoniaque, de la guérison par la foi et du catholicisme. Le personnage de Morgan ainsi que d’autres du film sont également apparus dans l’histoire originale. L’adaptation cinématographique est en préparation depuis des années, avec Screen Gems et Sam Raimi faire équipe pour le projet en 2018. Bien que l’auteur des origines, James Herbert, soit décédé en 2013, l’écrivain a déjà été félicité par Stephen King. Le légendaire auteur d’horreur a dit un jour des livres d’Herbert qu’ils étaient «des best-sellers parce que de nombreux lecteurs (moi y compris) étaient trop horrifiés pour les rejeter».

Le impie sortira dans les salles le Vendredi saint, le 2 avril 2021. Il est classé PG-13 pour son contenu violent, sa terreur et son langage fort. La bande-annonce officielle nous vient de Sony Pictures Entertainment.

Sujets: The Unholy