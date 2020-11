Wandavision Fera Ses Débuts Sur Disney + Le 15 Janvier

Après de nombreuses spéculations selon lesquelles la prochaine émission MCU Disney + ferait ses débuts sur la plate-forme de streaming avant la fin de l’année, il a maintenant été confirmé que cela ne se produira pas comme WANDAVISION arrivera le 15 janvier 2021.

WANDAVISION est un mélange de télévision classique et de l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – deux êtres super puissants vivant une vie de banlieue idéalisée – commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble. Ta nouvelle série est dirigée par Matt Shakman; Jac Schaeffer est rédacteur en chef.

On attend beaucoup de ce nouvel opus dans le MCU car nous verrons Teyonnah Parris jouer une Monica Rambeau adulte à qui nous avons été présentées en tant que jeune fille dans CAPITAINE MARVEL, Kathryn Hahn en tant que voisine curieuse (que beaucoup pensent qu’elle est en fait Agatha Harkness), Randall Park qui reprend son ANT-MAN & LA GUÊPE rôle de Jimmy Woo, Kat Dennings la ramenant THOR: LE MONDE DES TÉNÈBRES rôle de Darcy Lewis et plus.