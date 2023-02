5 séries de type Lupin que vous devez regarder sur Netflix si vous ne pouvez pas attendre la saison 3

Netflix

Lupin attend sa prochaine saison, mais il est clair que ses fans attendent sa première date. En attendant, nous vous proposons ici 5 séries similaires pour que vous ne les manquiez pas.

©Netflix5 séries de type Lupin que vous devez regarder sur Netflix si vous ne pouvez pas attendre la saison 3

Début 2021, le service de streaming Netflix a eu plusieurs succès intéressants et l’un d’eux a été lupinla série française mettant en vedette omar si qui à l’époque sortait deux saisons. Deux ans plus tard, la production se prépare à sortir son troisième volet, qui pourrait coïncider avec le protagoniste cherchant à se venger de Pellegrini. Son créateur et showrunner, George Kayprévoyait que les deux premières parties du spectacle étaient « les origines d’Assane Diop et le premier chapitre d’une série plus large ». En attendant des nouvelles, nous vous apportons 5 options similaires à voir sur la plateforme. Revoyez la liste !

+5 séries similaires à Lupin à regarder sur Netflix

5- Le braquage du siècle

Année: 2020

Saisons: 1

Protagonisée par: Andrés Parra, Christian Tappan, Marcela Benjumea, Katherine Vélez, Juan Sebastián Calero, Ramses Ramos

Parcelle: En 1994, une équipe de voleurs planifie un braquage ambitieux pour voler des millions à la Banco de la República colombienne. Inspiré de faits réels.

4- Les voleurs

Année: 2021

Saisons: 2

Protagonisée par: Sami Bouajila, Sam Kalidi, Tracy Gotoas, Samuel Jouy, Nabiha Akkari, Sofia Lesaffre, Salim Kechiouche

Parcelle: Pour protéger sa famille d’un puissant baron de la drogue, le voleur qualifié Mehdi et sa bande d’agresseurs se retrouvent au milieu d’une guerre de territoire sauvage.

3- Les bonnes filles

Année: 2018

Saisons: 3

Protagonisée par: Christina Hendricks, Retta, Mae Whitman, Braxton Bjerken, Sutton Johnston, Mila Middleswarth, Reno Wilson

Parcelle: Trois mamans de banlieue se retrouvent dans une situation désespérée et décident de sortir de leur zone de confort et de tout risquer pour reprendre leur pouvoir.

2- Dix pour cent

Année: 2015

Saisons: 4

Protagonisée par: Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Fanny Sidney, Nicolas Maury, Laure Calamy, Stéfi Celma

Parcelle: Le quotidien de Mathias, Gabriel et Andréa, trois agents qui travaillent pour une agence artistique à Paris, ASK. A trois, ils doivent concilier vie professionnelle et vie personnelle.

1- La maison de papier

Année: 2017

Saisons: 5

Protagonisée par: Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Alba Flores, Paco Tous, Najwa Nimri, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo

Parcelle: Une bande organisée de voleurs a l’intention de commettre le braquage du siècle à l’Usine nationale de monnaie et de timbres. Cinq mois de préparation seront réduits à onze jours afin de réussir le grand coup.

