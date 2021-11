Hawkeye : Nous vous présentons le modèle de bande dessinée pour la nouvelle série MCU

Hier a commencé avec oeil de faucon une nouvelle série MCU qui se concentre sur le maître archer éponyme. La plus jeune ramification de la Univers cinématographique Marvel à série de bandes dessinées très spécifique, que nous aimerions vous présenter plus en détail dans cet article.

Hawkeye : héros des Avengers dans la lutte contre le crime organisé

Attention, spoilers : Semblable à son Collègue de DC Green Arrow Le super-héros de Marvel Comics, Hawkeye, est également resté longtemps fidèle à l’image, pas nécessairement le chiffre le plus cool de la maison d’édition respective. Il y avait des deux côtés bandes dessinées formatrices, qui a montré que des histoires passionnantes peuvent être racontées avec ces personnages et, comme par hasard, ces deux séries ont inspiré des séries d’action réelle correspondantes.

Le modèle du nouveau spectacle MCU est également appelé court et doux « Oeil de faucon » et était aux États-Unis de 2012 à 2015 au total 22 agrafage publié. Pour les dessins c’était Artiste David Aja (« Daredevil ») responsable tout au long de l’histoire de la série de Auteur Matt Fraction (« Fantastic Four ») a été écrit.

Le duo créatif a créé l’un des série de bandes dessinées Marvel la plus acclamée par la critique de l’époque, qui a été reçu très positivement par les critiques et les fans. La série raconte un histoire très terre à terre, dans laquelle l’immeuble, dans le Clint Barton alias Hawkeye a récemment emménagé, de Gangsters d’Europe de l’Est est menacé. Puisqu’ils portent des survêtements, ils sont considérés comme Survêtement mafia qui font désormais également partie du MCU.

Hawkeye dans sa série de bandes dessinées emblématique © Marvel Comics

Clint décide alors de défendre sa nouvelle « famille ». Notre personnage principal reçoit un soutien dans la lutte contre le gang de la part des Kate Bishop, super-héros des jeunes Avengers et le Pizza Chien Chanceux. Les événements commencent rapidement à dégringoler et Hawkeye amène de plus en plus de parties du monde criminel contre lui. Finalement, cela va si loin que la mafia du survêtement un tueur à gages sur le héros des Avengers.

Un drame humain

Tant de choses peuvent être révélées sur l’histoire à ce stade. Le but des deux responsables était de raconter une histoire ancrée dans leur série comique. est en conséquence L’humanité est le thème principal d’aventure. L’accent est mis sur la question de savoir ce que c’est que d’être dans un monde plein de demi-dieux personne simple sans super-pouvoirs être. Si vous avez vu les deux premiers épisodes de la série « Hawkeye », cela devrait vous sembler familier.

Clint et Kate affrontent la mafia du survêtement © Marvel Comics

Un autre élément de connexion que Marvel Studios a repris de la bande dessinée est le fait que Clint Barton est maintenant s’appuyer sur un appareil auditif est. Cependant, ce n’est pas à cause de toutes les missions dangereuses qu’il a vécues jusqu’à présent, mais à cause de son enfance, qui a été marquée par les abus de ses parents. Bien qu’il domine Langage des signes, mais n’aime pas l’utiliser car cela lui rappelle son passé.

Et puis bien sûr il y aurait ça Dynamique entre Clint et Katequi joue un rôle important dans les deux versions de l’histoire. Alors que Hawkeye essaie de garder sa jeune collègue de la série à l’abri des ennuis autant que possible, elle disparaît temporairement dans les bandes dessinées. vers la côte ouest des États-Unis. Ce n’est que lorsqu’elle apprend que son partenaire a de gros problèmes qu’elle revient pour l’aider.

Clint et Kate sont partenaires dans le modèle de bande dessinée © Marvel Comics

Un drame similaire ne devrait probablement pas nous attendre dans la série MCU, mais il est envisageable que leur partenariat soit néanmoins surmonter l’un ou l’autre obstacle aller à. Dans l’univers cinématographique Marvel, cependant, ils devraient être encore plus élevés que dans l’original, car à la fin du 2ème épisode, nous en voyons un femme à l’air menaçantqui ont des liens privilégiés avec un certain chef de gang qui, entre autres, est une épine dans le pied de Daredevil.

Vous avez donc déjà remarqué : bien que le MCU soit très clairement dans la série comique « Hawkeye » Orienté par Fraction et Aja, d’où, par exemple, la particularité des gangsters de survêtement découle encore et encore « Copain » J’accepte, Marvel Studios s’accorde quelques libertés. Pour une histoire relativement petite et fondée, un modèle de ce type convient également presque parfait. Ce n’est pas seulement une histoire très humaine, c’est aussi une histoire très humaine intelligemment écrit et à la fois passionnant aussi parfois étonnamment touchant est.

Il y a toujours des tensions entre Clint et Kate © Marvel Comics

Si vous avez aimé les deux premiers épisodes de la série Marvel, et maintenant vous jetez un œil au modèle envie de jeter, on peut vous rassurer : BD Panini a toute la gamme en trois méga-volumes publié avec nous. Ce n’est qu’après le 1er volume qu’il faudra regarder d’un peu plus près.

« Hawkeye » a commencé le 24 novembre 2021 exclusif à Disney Plus. Un autre épisode suit chaque mercredi.