The Last of Us allait être un film d’animation avant la série HBO

L’acteur Jeffrey Piercequi joue Perry dans « The Last of Us », a récemment révélé que la série d’action en direct de HBO c’était sur le point d’être un film d’animation. Dans une interview, il a expliqué que l’équipe créative étudiait la possibilité d’adapter l’histoire du jeu vidéo de Le chien méchant au grand écran.

« Aussi génial qu’il soit, ce ne sera jamais un grand film », a-t-il déclaré. « C’était une durée de deux heures, comment allez-vous raconter 14, 17 heures d’histoire ? Je pense qu’il a été question d’une série de films d’animation à un moment donné, et cela semblait être une bonne idée, mais nous avons été sur ce chemin. « .

L’acteur a également confirmé que le film » The Last of Us » était même arrivé à l’étape de la lecture de table, participant avec d’autres acteurs, bien qu’il ait refusé de dire que d’autres stars feraient partie du film.

C’était en 2014 lorsqu’il a été annoncé que le jeu vidéo « The Last of Us » aurait une nouvelle adaptation, mais sa production a été arrêtée pendant de nombreuses années. Le développement a de nouveau pris de l’ampleur lorsqu’il a été annoncé que sam raimi il serait le réalisateur du film, mais il a fini par l’abandonner complètement en confirmant qu’il s’agirait désormais d’une série télévisée.

Le co-réalisateur du jeu, Neil Druckmana depuis expliqué pourquoi le film » The Last of Us » de Raimi n’était jamais arrivé, accusant les dirigeants du studio d’avoir Sony ils ont essayé de transformer la propriété en quelque chose de différent.

Druckmann continuerait à jouer un rôle central dans le développement de la série HBO, en tant que co-créateur avec le showrunner Craig Mazin. Les deux ont parlé de l’importance pour eux de rester fidèles au matériel source du jeu vidéo » The Last of Us », réutilisant même plusieurs des acteurs de la voix du jeu dans la série.

»The Last of Us » diffuse sa première saison sur HBO et HBO Maxavec de nouveaux épisodes diffusés le dimanche.