Sites et outils de suivi du cours de change de l’euro en franc suisse

Suivre le cours du change de l’euro en franc suisse : quels sites ?

Il est important de suivre le taux de change de l’euro entre la France et la Suisse, et inversement, surtout si vous êtes frontalier et que vous souhaitez dépenser en euros tandis que vous êtes payé en franc suisse. Le taux de change euro franc suisse (et vice versa : franc suisse euro) varie d’une banque à l’autre, et chaque banque a sa différence de taux de change. Ceci signifie que le taux de change de la banque ou de l’institution financière est différent. Dans un article, nous vous parlerons des sites web qui peuvent suivre le taux de change EUR CHF et des informations sur le convertisseur de chacun d’entre eux.

XE : votre outil de suivi du taux de change EUR CHF

Sur ce site, vous pouvez convertir des euros en francs suisses, avec 7 décimales pour la valeur exacte, et le taux de change utilisé est la valeur moyenne. Ce site peut vous fournir un tableau, l’heure et la date de votre consultation et un historique d’il y a un an. Par exemple, si vous consultez à 14h le 5 juin 2023, vous obtiendrez le tableau à partir du 5 juin, 14h en 2022, jusqu’à votre temps de consultation. Vous pouvez créer des graphiques de type historique pour la période de temps que vous souhaitez.

Si vous souhaitez convertir votre salaire lorsque le taux de change atteint une certaine valeur souhaitée, vous pouvez configurer une alerte qui vous enverra une notification lorsque le taux de change est à la valeur que vous avez choisi.

Il existe également une application qui peut vous fournir toutes les fonctions et encore plus d’options, ceci étant toujours plus pratique à consulter sur son smartphone.

Suivre le cours du change euro en franc suisse avec Telexoo

Il s’agit d’un convertisseur de devises qui vous permet de connaître le taux de change de l’euro au franc suisse au cours des dernières 24 heures. Ce site Web se connecte au marché des taux de change internationaux en temps réel, vous permettant de calculer les transactions de change tout en comprenant les changements de taux de change.

Il vous fournira toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez effectuer des opérations réussies. Après avoir sélectionné la valeur à convertir, vous recevrez le taux de change Telexoo et les données suivantes :

l’argent que vous économiserez sur un mois,

l’argent que vous économiserez sur un an.

Suivre le cours du change EUR CHF sur Investing

Grâce à ce site, vous pouvez accéder en temps réel à la valeur d’échange des francs suisses en euros, et à côté de celle-ci, vous pouvez voir l’évolution du volume et du pourcentage (que ce soit une augmentation ou une diminution). D’autres données sont également à votre disposition.

L’écart du jour.

Le prix de vente.

Le prix d’achat.

La valeur de clôture du jour précédent.

Les graphiques peuvent être consultés en temps réel et vous pouvez accéder à des historiques présentés en minutes (de 1 à 45), en heure (d’une heure à cinq heures en arrière), le jour précédent, la semaine passée et également le mois précédent.

Cours du change euro en franc suisse sur Boursorama

C’est l’un des sites web en ligne les plus populaires. Vous pouvez suivre le taux de change de n’importe quelle devise et vous pouvez également convertir des euros en francs suisses.

Tout d’abord, le taux de change vous est présenté comme la première information en temps réel, avec une valeur indicatrice et un pourcentage de variation. Il y a aussi un graphique montrant les changements dans l’échange des deux devises au cours des dernières heures.

On vous fournit aussi les valeurs :

maximales,

minimales,

de clôture de la veille,

d’ouverture le même jour.

Ensuite, vous avez un graphique avec de nombreuses options. Il est défini par défaut pour afficher le taux des dernières 24 heures. Les options qu’on vous propose sont l’historique des 5 derniers jours, le mois passé, les trois ou six derniers mois voire un an, cinq ans et dix ans. Vous pouvez également accéder aux valeurs du premier jour de l’année dans le tableau qui contient les valeurs restantes qui viennent d’être mentionnées et l’historique d’une semaine.

Vous pouvez donc utiliser un convertisseur EUR > CHF et vous trouverez le bouton qui permet la redirection vers une autre page du site permettant le suivi du cours de change.