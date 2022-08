L’ex-mari de Britney Spears rompt son silence et affirme que ses enfants ne l’ont pas vue depuis des mois

L’interprète de « Toxic » était en couple avec la danseuse depuis plusieurs années, se mariant en 2003 et ayant deux enfants ensemble ; Sean, 16 ans, et Jayden, 15 ans.

Il a également abordé les nombreuses photos nues que son ex a publiées sur les réseaux sociaux ces derniers temps, ce qui, selon lui, met ses fils mal à l’aise.

Et il a dit que la longue bataille juridique entre Britney et son père au cours de ses 13 ans de tutelle avait fait des ravages sur la famille.

Federline a admis qu’il avait été difficile de tout regarder se dérouler, et encore plus difficile pour Sean et Jayden.