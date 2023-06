Cher et Chaz Bono s’associent pour produire un nouveau film d’horreur Little Bites

Duo mère-fils cher et Chaz Bono s’associent pour produire Petites bouchéesun film d’horreur à venir écrit et réalisé par Spider One, par Le journaliste hollywoodien. Le film réunit trois noms bien connus du genre horrifique : La nonnec’est Bonnie Aarons, « Un cauchemar sur Elm Street » de Wes Cravens Heather Langenkamp, ​​et Réanimateurde Barbara Crampton, ainsi que Bono, Krsy Fox, Lyndsi LaRose, Mark Kelly, Elizabeth Caro et John Sklaroff. Spider One, le chanteur de Powerman 5000 et le frère cadet de Rob Zombie, a déjà collaboré avec Bono, Fox et LaRose sur le film d’horreur Enterrer la mariée.

Selon THR, le film « suit Mindy (Fox), une jeune veuve et mère qui essaie de protéger sa fille Alice (Elizabeth Caro) d’un monstre mangeur de chair nommé Agyar (Jon Sklaroff). Mindy a secrètement sacrifié sa propre vie en permettant à la créature de se régaler de son corps alors qu’elle garde Alice cachée chez sa grand-mère. »

Dans une déclaration à la publication, Fox a parlé de son personnage :

« Ce film sert de métaphore sombre pour la parentalité et la protection de vos enfants à tout prix. Les enjeux sont élevés et le résultat est terrifiant et horrible. Je n’ai jamais affronté un personnage comme Mindy. Son bilan émotionnel est lourd et il se sent comme si le monde était contre elle. Elle est une héroïne comme n’importe quel parent aimant. Elle fait tout ce qu’il faut pour protéger son enfant. J’ai hâte de travailler avec cette distribution et cette équipe emblématiques pour apporter l’incroyable vision de Spider pour cela. filmer à la vie. »

Spider One et Fox’s OneFox Productions produisent le projet. Cher et Bono sont rejoints par Ian Hoge, Tyler Connolly et Wendy et Mark Berry en tant que producteurs exécutifs. Fabrication pour Petites bouchées commence plus tard ce mois-ci à Los Angeles.

Trois icônes d’horreur rejoignent les petites bouchées

En plus d’avoir la célèbre chanteuse et actrice Cher en tant que productrice exécutive du projet, Petites bouchées compte également sur le talent de trois grands noms du cinéma d’horreur : Langenkamp, ​​Aarons et Crampton. Spider One a dit :

« Être entouré et soutenu par des talents et des partenaires de production aussi légendaires est honnêtement une expérience surréaliste. Il ne pourrait y avoir de meilleure équipe pour m’aider à réaliser cette histoire terrifiante et déchirante. »

Aarons est connu pour avoir incarné la nonne démon Valak dans La conjuration 2ses retombées La nonne et sa suite, et Annabelle : Création. Ses autres crédits de films d’horreur incluent Faites-moi glisser en enfer, Dahmer contre Gacyet La femme de Jacobet elle a également été juge récurrente sur Dragula des frères Boulet série de concours.

Langenkamp est devenue une reine du cri après son rôle décisif en tant que Nancy Thompson dans Un cauchemar sur Elm Street de Wes Craven. Langenkamp a repris le rôle lors du troisième film de la franchise et a ensuite dépeint une version fictive d’elle-même dans le film de 1994. Le nouveau cauchemar de Wes Craven. Elle a également été impliquée dans la franchise cinématographique à travers deux documentaires; elle a produit et raconté les années 2010 Ne dormez plus jamais : l’héritage d’Elm Streetet a joué et produit Je Suis Nancy.

Crampton est apparu dans plusieurs films d’horreur dans les années 1980 et 1990, notamment Réanimateur, Chopping Mall, Marionnettisteet Monstre du château. Ces dernières années, elle est apparue dans Vous êtes le prochain et Nous sommes toujours làet des séries d’horreur comme Channel Zero : La porte des rêves, Dans le noir, et Spectacle d’horreur.