Classroom Of Elite Saison 2 Épisode 1 Date de sortie, Spoilers, Regarder en ligne Royaume-Uni, Australie, Inde

La date de sortie de l’épisode 1 de la saison 2 de Classroom of Elite a été révélée. Date de sortie, spoiler, où regarder toutes ces informations que vous obtiendrez dans cet article : De nombreux romans légers ont été convertis en mangas et séries animées, qui sont devenus aussi populaires que n’importe quel film à gros budget ces jours-ci. Une autre série de romans légers qui a été convertie en anime était la série Classroom Of The Elite, qui a suivi la tendance. Les fans de la série animée sont devenus fous au cours de la première saison, et ils ne peuvent pas en avoir assez, alors ils exigent Classroom Of The Elite Season 2.

Le personnage principal est un étudiant démotivé qui a du mal à communiquer avec les autres. Ses notes sont ordinaires et il porte une attention particulière à la façon dont il utilise ses points. Il est démontré qu’il possède la capacité académique et l’intellect réel pour accéder à la classe supérieure s’il le souhaite, mais pour une raison quelconque, il a choisi de s’inscrire en classe D. Chabashira Sensei a déclaré qu’il avait délibérément obtenu 50 points sur 100 pour chaque matière à l’examen d’entrée. Malgré le fait qu’il ne suit aucune sorte d’exercice, il est extrêmement bien construit et adepte des arts martiaux, au point qu’il a tenu bon dans un combat avec le président du conseil étudiant.

La date de sortie de l’épisode 1 de la saison 2 de la salle de classe d’élite a été révélée dans cet article. Classroom of the Elite était l’une des meilleures séries animées de 2017, mais cela fait longtemps que nous n’avons pas entendu parler d’une suite. Heureusement, il a déjà été confirmé que Classroom of the Elite reviendra sur nos écrans pour une deuxième saison ! salle de classe d’élite saison 2 épisode 1 date de sortie au milieu de l’année 2022, comme vers le mois de mai.

L’histoire est racontée du point de vue de Kiyotaka Ayanokji, un jeune homme calme et humble qui n’aime pas se faire d’amis et préfère garder ses distances, mais qui possède une intelligence inégalée. Il est en classe D, où sont envoyés les pires élèves de l’école.

L’histoire se déroule dans un futur Japon, où le gouvernement a réussi à établir une « Tokyo Metropolitan Advanced Nurturing School » dont le seul but est de façonner la génération actuelle qui dirigera le pays, et pour le faire efficacement, ils ont créé une environnement pour les étudiants dans lequel la liberté est un élément clé pour les préparer à la vraie vie. L’école est divisée en sections, chacune représentant une classe d’élèves différente, et l’intrigue suit Kiyotaka Ayanokji, un élève de classe D (inférieur) dont la vie est transformée après avoir rencontré deux enfants de sa classe, Kiky Kushida et Suzune Horikita. La première saison était bien adaptée à partir du matériel source et le rythme général du scénario était raisonnable, avec 12 épisodes.

Salle de classe du casting d’élite

Kiyotaka Ayanokoji exprimé par Shōya Chiba

Suzune Horikita exprimée par Akari Kitō

Kikyou Kushida exprimé par Yurika Kubo

Airi Sakura exprimé par MAO

Kei Karuizawa exprimé par Ayana Taketatsu

Kakeru Ryuuen exprimé par Masaaki Mizunaka

Mio Ibuki exprimé par Mikako Komatsu

Alice Sakayanag exprimée par Rina Hidaka

Où regarder la salle de classe de l’élite ?

Vous pouvez regarder cette salle de classe de l’élite exclusivement sur Crunchyroll. La salle de classe de l’épisode total d’élite vous a montré ci-dessus. Classe de l’épisode d’élite que vous pouvez regarder gratuitement sur Crunchyroll. Ces épisodes sont incroyables et surtout appréciés des fans. Les fans sont surtout impatients de regarder ces épisodes. Nous sommes tous ravis de regarder cet épisode, la plupart du temps nous avons eu de bonnes réponses sur cet épisode.

