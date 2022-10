Ce que Jim Parsons a dû faire pour que le personnage d’Amy reste dans « The Big Bang Theory »

Tout au long des 12 saisons, il a été diffusé, « La théorie du Big Bang” est devenu l’une des séries comiques préférées de États Unis et dans plusieurs pays d’Amérique latine et, sans aucun doute, le personnage de Sheldon Cooper, joué par Jim Parsonétait celui qui a accumulé le plus de fans pendant toutes ces années.

Son comportement particulier, ses dialogues et autres détails caractéristiques en lui, ont fait gagner l’affection du public à ce personnage au point d’être incontournable et preuve en est fin 2018 lorsque l’interprète décide de quitter la série et comme un résultat CBS et Warner Bros. ne continueraient pas avec ladite histoire.

Pendant tout ce temps, Sheldon était lié à divers personnages de l’intrigue, mais pas de manière romantique jusqu’à ce qu’Amy Farrar Fowler arrive dans l’histoire. Le rôle joué par l’actrice Mayim Bialik a donné un nouvel air à la série pour ne pas tomber dans la monotonie et ainsi voir le personnage principal vivre de nouvelles choses.

AMY DANS « LA THÉORIE DU BIG BANG »

Dans le livre « The Big Bang Theory : L’histoire définitive et intérieure de la série à succès épique», écrit par Jessica Radloff, l’acteur Jim Parsons a rappelé que le personnage d’Amy était prévu pour une apparition et a été créé comme une blague.

À cette époque, on ne savait pas si Sheldon allait lui-même avoir un intérêt amoureux, mais, au fur et à mesure que les chapitres avançaient, le personnage de Bialik est resté plus longtemps et beaucoup est dû à la main de Jim Parsons.

Mayim Bialik, qui joue « Amy » dans « The Big Bang Theory » (Photo : Warner Bros.)

QU’EST-CE QUE JIM PARSONS A FAIT POUR AMY POUR RESTER DANS L’ÉMISSION ?

Le protagoniste de l’histoire a indiqué qu’il s’était attaché au personnage d’Amy et a assuré qu’il se battrait pour qu’elle reste dans l’intrigue et ne soit pas simplement un oiseau de passage.

« À un moment donné de la saison quatre, je ne sais pas si quelque chose l’a causé ou non, je me souviens avoir dit à Todd (son mari) : ‘Je ne vais pas laisser ce personnage partir sans me battre.’ Je n’ai presque jamais été en désaccord avec les scénaristes, mais j’ai ressenti une certaine manière de travailler avec Mayim. Si pour une raison quelconque ils l’enlevaient du spectacle, j’allais leur parler.dit Parson.

Enfin, le personnage d’Amy est resté toutes les saisons restantes, accumulant un total de 203 chapitres dans lesquels elle est apparue.