Un clip exclusif des étudiants de Moon montre le chaos de la classe dans le film COVID

LUNE ÉTUDIANT (nom) Un individu qui endure une défaite fracassante, mais l’utilise pour devenir un étudiant de la vie. Une personne qui a pour mission de creuser plus profondément dans tout, de découvrir qui elle est et de découvrir quel est son véritable but/mission dans la vie. Quelqu’un a poussé à grandir après une perte dévastatrice.

C’est la terminologie vantée par le nouveau film Étudiant de la lunes, qui devrait être une comédie dramatique indépendante charmante et évidemment d’actualité qui pourrait très bien faire de Sydney Carvill une star. Écrit, produit et réalisé par Daniel Holland, le film est le reflet de nos traumatismes collectifs de ces dernières années, mettant en vedette le magnétique Carvill (Adalynn) en tant que membre le plus important d’un groupe d’amis qui essaie de supporter et de s’adapter au COVID-19, aux manifestations et au chaos sociopolitique alors que leur vie et leur expérience scolaire sont bouleversées. Vous pouvez visionner un clip exclusif et en savoir plus sur le film ci-dessous.





Moon Students continue le cinéma COVID

Étudiants de la Lune est sur le point de combiner humour et drame psychologique dans une aventure de passage à l’âge adulte indie politiquement contemporaine. C’est l’un des nombreux films récents à explorer la pandémie, une sorte de cinéma COVID qui dissèque le traumatisme et l’impact du virus dans la société. L’horreur a bien navigué sur le thème dans de grands films comme Hôte, maladeet Dans la terremais il y a aussi eu de bonnes comédies romantiques indépendantes comme 7 jours et Cours de langue.

Étudiants de la Lune espère rejoindre cette lignée, et avec une distribution diversifiée de personnages et un récit large, il peut capturer l’absence de but, la solitude et la confusion que beaucoup d’entre nous ont ressenties en 2020 et 2021 en particulier. Vous pouvez consulter un synopsis étendu ci-dessous:

« Lita est une immigrante Latinx vivant dans une partie de l’est de Los Angeles où les attentes sont faibles, les gens sont stéréotypés et les divisions sont profondes. Après que son petit ami Antonio ait eu une altercation invisible avec le professeur d’histoire de leur collège communautaire, M. Ethan Cole, Antonio est suspendu, laissant Lita confuse sur ce qui s’est réellement passé. Cue Coronavirus. Le campus est fermé. Les cours ont lieu à distance. Le monde est bouleversé. Des amis tombent dangereusement malades. Cole perd confiance en lui-même. Antonio devient ivre. Et le Le mystère de ce qui s’est passé entre Cole et Antonio commence à hanter Lita.Après la mort subite d’un ami, Antonio s’ouvre après une nuit de forte consommation d’alcool.Lita découvre que Cole a humilié Antonio, stimulant le combat.Elle convainc Cole d’aider Antonio, après qu’elle le confronte à ses propres méfaits. Les trois se font ensuite face une dernière fois. Quand ils le font, ils sont changés pour toujours.Se déroulant pendant la pandémie de 2020 et les manifestations de George Floyd, Moon Students explore le pouvoir de dire des vérités douloureuses mais curatives dans le les moments les plus sombres et les plus difficiles – c’est ce que signifie être un étudiant de la Lune. »

Jeunes rebelles et causes compliquées

Gravitas Ventures

Vous pouvez également trouver la note émouvante du directeur de Holland ci-dessous :

L’été 2020 a été un tremblement de terre de défis, de changement et de rébellion pleine d’espoir, et donc, d’une certaine manière, « Moon Students » est un film sur les jeunes rebelles. J’espère cependant que ce n’est pas le genre avec lequel nous sommes le plus familiers. À la suite de la mort tragique de George Floyd, j’ai vu de nombreux jeunes outsiders lutter, même imparfaitement, pour se faire entendre. Je sympathise avec de tels outsiders, ces citoyens assiégés et marginalisés qui doivent se sortir de circonstances difficiles, puis trouver assez de courage pour parler haut et fort. J’ai écrit « Moon Students » pour capturer leur lutte pour se faire entendre.

En termes simples, il est sacrément difficile d’amener une société à changer ses façons de penser. Cela peut littéralement être comme essayer de crier de la lune vers la terre pour se faire entendre. Donc, oui, c’est une histoire d’opprimés et de rebelles marginalisés qui doivent se battre pour être entendus par la culture dans son ensemble, mais il n’y aura pas de lames à cran d’arrêt ni d’armes à feu. Espérons qu’il y aura simplement des êtres humains pleinement développés qui se trouvent être jeunes. Mon objectif est d’éviter les tropes habituels en faveur de vérités émotionnelles plus élémentaires. Il n’y a pas de rebelles sans causes, mais le pathos sera néanmoins toujours présent car dire la vérité au pouvoir est une tâche ardue, surtout si vous êtes une personne de couleur. Parfois cependant, lorsque cela est fait avec courage et espoir, une réalité nouvelle et plus inclusive est la récompense, une réalité à laquelle nous pouvons tous partager.

Étudiants de la Lune sortira le 13 juin de Gravitas Ventures. Vous pouvez trouver plus ici.