Comment obtenir des graines Pitfall dans Animal Crossing: New Horizon

Si vous voulez une nouvelle façon amusante d’ennuyer les villageois ou vos amis Animal Crossing New Horizon, vous devriez mettre la main sur des graines de Pitfall.

Comment trouver des graines Pitfall dans Animal Crossing: New Horizon

Pour obtenir des graines de piège Animal Crossing New Horizon, vous devrez d’abord obtenir la recette de bricolage des manières suivantes énumérées ci-dessous.

Des ballons: Vous pouvez parfois obtenir la recette de ballons cadeaux flottant dans le ciel; vous devrez vous procurer une fronde avant de pouvoir obtenir le cadeau attaché à ces ballons.

Bouteilles : Avec d’autres articles, les bouteilles sur la plage peuvent parfois vous donner la recette.

Villageois : Certains habitants de l’île, comme Kid Cat, pourraient à un moment donné vous donner la recette.

Après avoir obtenu la recette de bricolage de graines de piège, vous pouvez fabriquer des graines de piège avec quatre touffes de bois et six branches d’arbres. Si vous ne savez pas comment obtenir l’une de ces ressources, vous pouvez obtenir les deux à partir des arbres.

Comment utiliser Pitfall Seeds Dans Animal Crossing: New Horizon

Une fois que vous avez obtenu des graines de piège, vous pouvez les utiliser pour tendre un piège à un joueur ou à un villageois. Pour installer un piège à fosse, suivez les étapes ci-dessous.

La première étape: Équipez votre pelle, puis utilisez-la pour creuser un trou.

Deuxième étape: Revenez dans votre inventaire, cliquez sur la graine du piège, puis sélectionnez l’option pour l’enterrer dans le trou.

Après cela, tout ce que vous avez à faire est de vous asseoir et d’attendre que quelqu’un trouve votre piège et y tombe. Mais soyez prudent, car vous pouvez aussi tomber dans votre piège; si cela vous inquiète, avancez et désarmez le piège avec votre pelle.

