Charlie Murphy : toutes les séries avec le protagoniste d’Obsession sur Netflix

Pas seulement Obsession ! L’actrice qui fait fureur sur Netflix a également participé à des séries comme Peaky Blinders qui vont vous surprendre.

©NetflixCharlie Murphy incarne Anna Barton dans Obsession.

Parmi les plus consultés en Netflix En ce moment, ça se démarque beaucoup Obsession. Cette série pleine de suspense a captivé l’attention des utilisateurs de la plateforme de streaming non seulement pour son histoire captivante, mais aussi pour son excellent casting. charlie murphy est l’une de ses protagonistes et fait fureur dans le monde entier pour son interprétation.

L’actrice irlandaise est chargée de se faire passer pour Anna Barton, la fiancée de Jay qui entame une liaison secrète avec son beau-père Richard. Travaillant au gouvernement, son passé regorge de secrets et il doit prendre soin de lui dans chacune de ses démarches pour éviter qu’elles ne soient révélées au grand jour. En plus de Obsessionl’interprète de 34 ans a participé à d’autres séries disponibles sur Netflix.

+ Autres séries avec Charlie Murphy sur Netflix

– Le dernier royaume

Dans 2015Charlie Murphy a été choisi pour participer à 3 épisodes de Le dernier royaume dans la peau du la reine iseult. La série basée sur les romans Les histoires saxonnes de bernard cornwell a cinq saisons sur la plateforme de streaming et suit Unthred alors qu’il cherche à récupérer son droit d’aînesse ancestral alors qu’Alfred le Grand défend son royaume contre les envahisseurs nordiques.

-Rébellion

Une autre des séries auxquelles Charlie Murphy a participé a été rébellion dans 2016. Dans la série créée par Colin Tévanincarné Elisabeth Butler. la fiction a deux saisons sur Netflix et commence lorsque le soulèvement de Pâques de 1916 à Dublin déclenche un conflit entre les forces armées britanniques et les révolutionnaires irlandais.

– Peaky Blinders

De même, Charly Murphy est devenu jessie eden dans Peaky Blinders, la série créée par Steven Chevalier dans 2017. Ses six saisons disponibles sur Netflix se sont déroulées en 1919 en Angleterre. Là, Thomas Shelby est le chef d’un gang notoire de Birmingham qui avance férocement dans le monde souterrain.

Journaliste spécialisé dans les émissions avec une expérience dans la couverture de films, séries, théâtre et concerts. Depuis 2021, elle travaille chez Spoiler en tant que rédactrice et créatrice de contenus audiovisuels, axés sur le divertissement, les célébrités et les événements spéciaux.

