Nouvelles photos et détails incontournables d’Indiana Jones 5

Les premières images officielles du cinquième film d’Indiana Jones sont arrivées, ainsi que des détails de son intrigue jusque-là inconnus.

© Empire MagazineNouvelles photos et détails incontournables d’Indiana Jones 5.

Indiana Jones est l’une des sagas cinématographiques les plus aimées et depuis quelques années, il y a eu de grandes attentes pour son avenir, puisqu’ils ont annoncé un cinquième film avec Harrison Ford qui a subi de multiples modifications, mais se dirige vers sa première d’ici le milieu de 2023. Ces dernières heures, les réseaux sociaux se sont fait l’écho des premières images officielles du film, ainsi que des déclarations de ses top managers, qui ont offert les premiers détails de la prémisse.

Au moment de son annonce, une date de sortie était fixée à 2021, mais la pandémie de Covid-19 a retardé tous les plans. Le tournage a commencé en juin de l’année susmentionnée à Pinewood Swudios, bien qu’ils se soient également rendus dans des endroits tels que l’Écosse, Glencoe, Londres, Hackney et des endroits en Italie tels que la Sicile, Syracuse, Maniace, Cefalù, Trapani et Castellmmare. Les travaux ont été achevés en février 2022, avec quelques inconvénients également, puisque Harrison Ford il s’est blessé à l’épaule dans une scène.

depuis quelques jours, Revue Empire avait publié un petit aperçu d’une surprise et enfin c’était des photos exclusives d’Indiana Jones 5. En plus des images qui ont été commentées par les fans, il a été révélé que l’histoire se déroulerait dans les années 60 selon l’affiche qui montre le protagoniste avec sa tenue d’archéologue classique, regardant le bâtiment Chrysler. « C’est plein d’aventures, plein de rires, plein d’émotions réelles. Et c’est complexe et rusé. Le tournage a été dur, long et ardu. Mais je suis très content du film que nous avons. »a dit Harrisson.

« J’ai pensé que ce serait bien d’en voir un où Indiana Jones était à la fin de son voyage. Si un script arrivait, je sentais que cela me donnait un moyen d’étendre le personnage »il a pointé Gué. D’autre part, les écrivains Jez et John-Henry Butterworthqui a travaillé avec le réalisateur James Mangold, a avoué : « Il est devenu très important pour moi de comprendre comment en faire un film sur un héros au coucher du soleil. Les problèmes que j’ai mentionnés à propos de l’âge d’Indy n’étaient pas des choses que je pensais être abordées dans le matériel qui était en cours de développement à l’époque. Il y avait de « vieilles » blagues, mais le matériel lui-même n’était pas à ce sujet. Pour moi, quelle que soit votre plus grande responsabilité, vous devez vous y attaquer directement. Si vous essayez de prétendre qu’il n’est pas là, vous finissez par recevoir des frondes et des flèches tout le long. ».

En plus de Harrison Fordil a été confirmé que le rôle de Mads Mikkelsen C’est celle d’un scientifique nazi, qui aura un rôle prépondérant dans l’intrigue selon Jez : « Le programme d’alunissage était dirigé par un groupe d’ex-nazis. La question est de savoir comment « ex » ils sont. Et ça énerve Indy ». Le casting complet d’Indiana Jones 5 est complété par : John Rhys-Davies, Phoebe Waller-Bridge, Tomas Kretshmann, Boyd Holdbrook, Toby Jones et Antonio Banderas.

